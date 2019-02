Grafeld. Mit zwei Galasitzungen haben die Grafelder Narren die Karnevalssaison 2019 eingeläutet. Beide Veranstaltungen waren ausverkauft.

Für die Grafelder Karnevalisten hat die Saison 2019 eigentlich schon Anfang November des vergangenen Jahres begonnen, denn seit diesem Termin laufen die Proben für die beiden Galasitzungen. Insgesamt 70 Aktive auf der Bühne, aber ebenso als wichtige Hilfen in der Küche und im Service hatten sich perfekt vorbereitet. Die seit Wochen schon ausverkauften beiden Grafelder Galasitzungen stießen auch überregional auf großes Interesse. So konnte Sitzungspräsident Jürgen Berndsen nicht nur „mutige“ Gäste aus Berge, sondern auch aus dem Emsland und sogar der Eifel begrüßen. Immerhin handelte es sich um Veranstaltungen der 44. Session, denn Schnapszahlen sind bei Karnevalisten besonders beliebt.



Natürlich war die Erwartungshaltung hoch, aber die Aktiven Grafelder übertrafen diese noch. Die Zusammenstellung der 20-Programmpunkte entsprach den Vorstellungen der Jecken. Schon beim Einzug des Elferrates, exakt pünktlich um 19.33 Uhr,erhoben sich die Gäste von ihren Sitzen. Bei seiner Begrüßung stellte Jürgen Berndsen fest: „Wir haben hier zwar kein Prinzenpaar, aber unsere Mitwirkenden sind alle großartig. Lasst euch überraschen. Die Bühne steht bereit.“

Susanne Behner als „Eisbrecher“

Susanne Behner fiel es als „Eisbrecher“ wie schon in den Vorjahren nicht schwer, mit ihren beiden Liedbeiträgen „Wir feiern heute Gala, eine ganze Nacht“ und „Phänomenal ist Karneval“, Stimmung in den Saal zu zaubern – und auch ein Zugabe ließ sie sich nicht nehmen.

Danach ging es Schlag auf Schlag mit zwei Büttenreden weiter. Michael Schröer berichtete als Bauer nicht nur aus Grafeld und Umgebung, sondern von Erlebnissen auf der Autobahn und besonders spannend vom Rotlichtviertel in Oldenburg. Ein ganz anderes Thema behandelte Oliver Lübben in der Bütt. Er zeigte auf, welche Dialoge entstehen können, wenn ein Vater in den Erziehungsnotstand gerät und die Tochter nur mit kurzen abrupten Worten antworten will. Seine Schilderung der nicht immer einfachen Situationen wurde gekonnt im Stil aktueller Comedians vorgetragen und erntete stürmischen Applaus.

Publikum ist gefordert

In Grafeld ist es schon seit Jahren üblich, dass auch das Publikum gefordert wird. Dafür ist Norbert Kötter an der Musikanlage zuständig, der immer wieder die richtige Stimmung für die beliebten Schunkeleinlagen bereit hält.





Im zweiten Viertel der Veranstaltung dominierten Tänze und Gesänge, die die Stimmung weiter anheizten. Die Frauentanzgruppe agierte zwar hinter einem Vorhang, aber ihre karnevalistisch gestalteten Hände unterhielten die Gäste mit einer musikalisch unterlegten Ballettvorführung. Die Männertanzgruppe tanzte nicht nur in der Kleidung typisch norddeutscher Berufe, sondern sang vor allem. Was lag da näher, als das Auftrittsmotto „Moin, moin“ variantenreich umzusetzen. Zweifellos ist die Boygroup, besser bekannt als die Grafelder Jungs, immer wieder die Stimmungskanone der Galasitzungen. Ihr Repertoire zwingt alle zum Mitsingen.

Zu Beginn des dritten Viertels wurden aus der Bütt Heimatgefühle geweckt, weil Jutta Oing-Ellerlage als Renslager Tratschtante im perfekten Grafelder Platt von vielen Höhepunkte des vergangenen Jahres, vom Wetter, von Reisen nach Bayern und von der Fußball-WM berichtete.





Guido Holtheide folgte ihr in der Bütt, der als Bauer viel über das Landleben erzählte, aber dabei auch die Erfahrungen in einer Stadt ganz ehrlich beleuchtete. Kritisch betrachtete er Städter, die aufs Land umgezogen sind und so manche Anpassungsprobleme haben. Zum besseren Kennerlernen empfahl er die Rosche-Kur. Das von ihm dazu verfasste Rosche-Lied kam so gut an, dass die Gäste ihn erst nach einer geforderten Zugabe verabschiedeten.





Die Grafelder Jungs glänzten danach mit ihren beiden neu einstudierten Liedern, „Du, ich trink dich schön“ und „Morgen wieder aua aua im Kopf“, denen alle sofort zustimmten.

Zu Beginn des letzten Viertels wurde noch einmal die Bütt in Stellung gebracht. Florian Ramlers Beobachtungen reichten von der Oma in der Volksbank, über Reisen in den Süden, vom Wandern bis zu Auffälligkeiten im Grafelder Dorfladen.





Aber es gibt kein Finale einer Grafelder Gala ohne weitere Auftritte der Frauen- und Männertanzgruppe. Die Frauentanzgruppe begann in fantasievollen Kostümen, bevor die Männer im Oktoberfest-Outfit, allerdings begleitet von einer attraktiven Dame, die Bühnenbretter zum Beben brachten. Den Schlussprunkt setzten die Grafelder Jungs, bevor Jürgen Berndsen alle Mitwirkenden auf die Bühne bat. Niemand saß mehr auf den Stühlen. Nach mehr als vier Stunden war der offizielle Teil der Gala beendet und der gemütliche Teil ging mit Tanz und Musik weiter.