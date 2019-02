Bippen. Biber sind in unserer Region selten. Doch Franz Möllerhaus ist es gelungen, in Ohrtermersch an der Grenze zum Emsland mit seiner Wildkamera die sonst so scheuen Nagetiere bei ihrer Arbeit zu filmen.

Franz Möllerhaus wohnt nicht weit von der Grenze zum Emsland entfernt, in Bippen-Ohrtermersch. In der Nähe von seinem Grundstück fließt ein kleiner Bach, ein Zufluss zur Hase. In diesem Bereich haben Biber es sich gemütlich gemacht.





"Dort haben Sie geknabbert", sagt Möllerhaus beim Spaziergang entlang der Baches immer wieder und zeigt die typischen Bissspuren an den Bäumen. Die sind deutlich zu erkennen. Jeden Tag nimmt der 71-Jährige diesen Weg.





Zunächst geht es über ein Feld, dann in den Wald. Nach etwa 600 Metern ist Möllerhaus am Ziel – der Biberdamm. Dort haben die Nagetiere den Bach aufgestaut. Ein kleiner Wasserfall ist entstanden.

Franz Möllerhaus positioniert in der Nähe immer wieder seine Wildkamera. Seine Kinder hatten dem Hobbyfotografen, der schon seit etwa 50 Jahren Bilder macht, die Wildkamera zum Geburtstag geschenkt. Zunächst machte er damit Fotos, später Filme. Spannende Aufnahmen sind ihm bereits geglückt: Kämpfende Hirsche, ein Vogel, der einen Frosch frisst und jede Menge Nutrias.

Nachdem er die Kamera 2016 bekommen hatte, gelang es ihm noch im gleichen Jahr, erstmals Biber aufzunehmen. Damals waren die allerdings noch an einem anderen Bach in der Nähe aktiv. Besonders spektakulär ist ein Video, das zeigt, wie ein Biber zunächst in der typischen Art und Weise den Baum mit seinen Zähnen von allen Seiten bearbeitet. In der nächsten Szene fällt der Baum dann.





Die Kamera reagiert auf Bewegung. Jeden Tag geht der 71-Jährige momentan zum Biberdamm und kontrolliert, ob die Kamera etwas Spannendes aufgenommen hat. Manchmal ist gar nichts dabei, an anderen Tagen waren die Biber sehr aktiv. Die meisten Aufnahmen sind bei Dunkelheit entstanden, weshalb sie auch in schwarz-weiß sind. Doch einen Morgen hatte Möllerhaus Glück und die Kamera nahmen einen Biber beim Verlassen des Baches in Farbe auf. Das war 2017.





"Dann waren die Biber in dem Bach plötzlich verschwunden", erzählt Möllerhaus. Im September 2018 entdeckte er aber wieder Bisspuren, diesmal entlang des Baches in der Nähe seines Hauses. Die Aufnahmen seiner Wildkamera bestätigten seine Vermutungen. Die Biber sind nun in diesem Bach aktiv.

Ende Dezember stellte Möllerhaus dann anhand seiner Videos fest, dass zumindest auch ein Jungtier dort lebt. Es begleitet einen ausgewachsenen Biber, der an einem Baum nagt.





Von den Bibern ist der 71-Jährige fasziniert. Er weiß genau, wo frische Nagestellen sind, wann ein Baum umgekippt ist und beobachtet den Dammbau genau. Der tägliche Spaziergang macht dem Rentner viel Spaß und tue auch gut, sagt er.





Biber seien in der Region noch selten, bestätigt Kreisjägermeister Martin Meyer Lührmann. Es gebe immer wieder Meldungen, "aber Biber treten nur sporadisch auf". In unserer Region breiten sich Biber aus, die aus dem Haselünne und dem Emsland kommen, erklärt Georg Lucks, Geschäftsführer des Unterhaltungsverbandes 97, der für die Gewässer zweiter Ordnung zuständig ist. Die Biber schwimmen die Hase hoch. Oft seien sie aber nur auf der Durchreise.

Einzelne Sichtungen gibt es, bislang seien sie aber noch kein Problem, sagt er – anders als zum Beispiel in Bayern, wo sich die Biber bereits stark vermehrt haben. Allerdings bereitet sich der Verband auf den Biber vor, denn es sei nur eine Frage der Zeit, bis er sich weiter ausbreiten werde, sagt Lucks. Die Biber verbreiten sich jedoch nicht so schnell wie die Nutrias, sie bekommen pro Jahr nur einmal Nachwuchs.

Der Biber verändert die Landschaft

Bislang haben die Nagetiere in der Region noch keinen großen Schaden angerichtet, von den Bissschäden an Bäumen abgesehen. Allerdings passe sich der Biber nicht dem Lebensraum an, sondern er verändere die Landschaft. Mit dem Dammbau sorge er dafür, dass Flächen überschwemmt werden, wo sich dann Pflanzen ansiedeln, die er zum Leben braucht, erklärt er.

Problematisch werde es, wenn das in der Nähe von Orten geschieht. Dann bestehe die Gefahr, dass es bei heftigem Regen dort zu Überschwemmungen kommt, sagt Lucks. Die Dämme müssten dann entfernt werden. "Der Biber ist übrigens eine besonders geschützte Art", betont er.