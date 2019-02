Bippen. Das große Benefiz-Springturnier auf der Reitanlage der Familie Meuer ist seit zwei Monaten vorüber. Nun liegt nach der Abrechnung aller Einnahmen und Kosten das abschließende Ergebnis vor. Es übertrifft alle Erwartungen. Der Erlös beträgt 60.981 Euro. Das Geld ist für die Arbeit in Kinderhospizen der Region bestimmt.

Mit dem fünftägigen Springturnier mit rund 1700 Nennungen auf ihrer Reitanlage in Bippen hat die Familie Meurer im November nicht nur ein Zeichen für den Pferdesport im Nordkreis gesetzt, sondern auch eines für das soziale Engagement. Die Vorbereitung und Organisation dieser Doppelaufgabe haben Christel Meurer und ihrer Tochter Simone Kottwitz – wie auch schon beim Benefizturnier 2014 – vor besondere Herausforderungen gestellt, die sie gerne bewältigt haben. Die Vorbereitungen starteten bereits viele Monate vor dem Turnier und kosteten viel Zeit. Auch die Nachbereitung war aufwendig. Dabei ging es vor allem um die genaue Erfassung und Abgrenzung der eingegangenen Gelder, aber auch um den Ausgleich der angefallenen Kosten.

Gut 20.000 Euro mehr als 2014

Der Einsatz hat sich gelohnt, die Summe zeigt, die unter dem Strich übrig geblieben ist. Mit den erlösten 60.981 Euro hatte niemand gerechnet. Zum Vergleich: Beim Meurer-Benefizturnier 2014 kamen fast 40.000 Euro zusammen. Das Geld ging damals an eine Augenklinik im afrikanischen Tansania, um damit 300 Kinder mit Sehbehinderungen operieren zu können.



Dieses Mal wird der gesamte Betrag den ambulanten Kinderhospize in der Stadt und im Landkreis Osnabrück sowie im Emsland gehen.

Zur Sache Wer alles von den 60.981 Euro profitiert Ambulanter Kinderhospizdienst, Osnabrück: 28.949 Euro

Kinderhospizdienst Löwenherz, Syke: 15.910 Euro (zweckgebunden für die Ausstattung des im Januar 2019 eröffneten neuen Stützpunktes in Lingen)

Hospizdienst St. Johannes des Malteser Hilfsdienstes Alfhausen in Ankum 2500 Euro

Ambulanter SPES VIVA Kinderhospizdienst, Ostercappeln: 2500 Euro

Hospizhilfe Grafschaft Bentheim, Nordhorn 3122 Euro

Hospizdienst Abendstern, Salzbergen 2000 Euro

Hospizdienst, Damme: 2000 Euro

Lingener Hospiz, Lingen: 2000 Euro

Sögeler Hospiz, Sögel 2.000 Euro







Wie Christel Meurer und ihre Tochter Simone Kottwitz weiter deutlich machen, haben auch die rund ehrenamtlichen 60 Helfer einen großen Verdienst an dem finanziellen Erfolg des Turniers, da sie unentgeltlich arbeiteten. Sie waren bei den Vorbereitung und an den fünf Veranstaltungstagen teilweise bis zu zwölf Stunden täglich im Einsatz. Gerade dieses Team erntete von Teilnehmern und Zuschauern viel Lob und Anerkennung, denn bei der Bewirtung, beim Parcours-Dienst, in den Ställen und auf dem Parkplatz klappte alles reibungslos.

Wie der Erlös zustande kam

Und wie genau ist nun der Erlös zustande gekommen? Zum einen durch die Turnierteilnehmer, die alle großzügig auf einen nennenswerten Anteil ihrer Preisgelder verzichteten und für Fehler an den „Meurersprüngen“ außer den Strafpunkten noch einen finanziellen Obolus ablieferten. Hinzu kamen größere Summe, die Sponsoren spendeten. Hier hatten Christel Meurer sowie ihr Sohn Thomas im Vorfeld viele Unternehmen angesprochen, die sowohl ein Herz für den Pferdesport, als auch für den Benefiz-Zweck hatten. Das Echo sei sehr positiv gewesen, so die Familie Meurer. Der Erlös belegt das. Damit aber noch nicht genug, denn auch die Franz-Josef und Christel Meurer Stiftung hat sich mit einem größeren Betrag engagiert.

