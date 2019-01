Der Energiebedarf der Häuser in der Fürstenauer Innenstadt soll reduziert werden. Symbolfoto: Roger Hensel/dpa

Fürstenau. Wer in der Fürstenauer Innenstadt sein Haus sanieren will, kann jetzt nicht nur auf Mittel aus der Städtebauförderung hoffen, sondern auch aus dem Programm "Energetische Stadtsanierung". Was die Hausbesitzer erwarten können, stellte die Stadt am Mittwochabend vor.