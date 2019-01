Sie hatte am Mittwoch ihren letzten Arbeitstag als Leiterin der Grundschule in Berge: Sabine Ehrentraut. Sie wechselt zur Grundschule in Alsfeld bei Hildesheim. Archivfoto: Christoph Schillingmann

Berge. Am Mittwochvormittag hieß es in der Grundschule in Berge Abschied nehmen. Schulleiterin Sabine Ehrentraut absolvierte vor den Zeugnisferien ihren letzten Unterrichtstag, bevor sie eine neue Stelle in Alsfeld bei Hildesheim antritt.