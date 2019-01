tmas Fürstenau. Der technische Fortschritt macht es möglich: Heute lässt sich mit 3-D-Druckern vom Schraubenschlüssel bis zur Klammer für einen Frischhaltebeutel vieles selbst herstellen. Ein Faszinosum. Nun verfügt auch die IGS Fürstenau über einen 3-D-Drucker.

An der Anschaffung des hochwertigen Druckers haben sich der Förderkreis der IGS, die Firma Meurer, der Bildungsfonds für den Nordkreis sowie die Samtgemeinde Fürstenau als Träger finanziell beteiligt. Über diese gemeinsame Anschaffung freute sich Schulleiter Jürgen Sander. Er dankte bei der Präsentation des 3-D-Druckers allen Beteiligten, die zur Anschaffung ihren Anteil beigetragen hätten.

Holger Isfort, Fachbereitsleiter für Werken und Technik, war es dann überlassen, die Funktionsweise des 3-D-Druckers am Beispiel eines IGS-Musterlogos zu erläutern. Mittels des computergesteuerte Druckvorgang würden auf einer Oberfläche Schicht für Schicht dünne Kunststofffäden aufgetragen, und zwar nach den vorgegebenen Formen und Maßen. Das Material, das zum Einsatz kommt, werde beispielsweise auch bei der Herstellung von Motorradhelmen verwendet.

Schüler an neue Technik heranführen

Der Drucker verfüge zudem über eine zweite Düse, die einen wasserlöslichen Stoff in die Zwischenräume des Modells drucke, damit es auch bei kleinen und feinen Einkerbungen zusammengehalten werde, so Holger Isfort. Das Modell müsse dann noch für etwa zwei Stunden in Wasser gelegt werden.

Holger Isfort ist derzeit der einzige Lehrer, der den 3-D-Drucker bedienen kann, doch es sollen bald noch weitere Tutoren hinzukommen. Für den Lehrer ist ein 3-D-Drucker ein guter Weg, die Schüler an neue Technik und ihre Funktionsweisen ranzuführen. „Das Handwerk steht in den Klassen fünf bis sieben oder acht im Vordergrund. Ab Klasse neun sollen die Schüler dann auch im Fach Werken nachdenken, Zusammenhänge erkennen und verstehen“, betont Holger Isfort.

Kosten bei Anschaffung von Modellen sparen

Auch im Bereich der Naturwissenschaft soll der 3-D-Drucker zum Einsatz kommen. Anschauungsmodelle in der Biologie könnten ganz einfach mit dem 3-D-Drucker selbstständig produziert werden. „Damit würden sogar Kosten eingespart werden. Anschauungsmodelle sind sehr teuer.“, so Holger Isfort.

Das Treffen in der IGS nahmen Saskia Adam, Personalleiterin bei Meurer, Jürgen Sander sowie Holger Isfort zudem zum Anlass, sich über Kooperationsideen auszutauschen, das also beispielsweise Schüler der IGS mit Auszubildenden der Firma Meurer zusammen an Projekten arbeiten. Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken das wiederum als einen guten Ersatz für das ehemalige Projekt „Azubis werben Azubis“ im Nordkreis.