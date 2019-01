Schüler der IGS Fürstenau nahmen an Generationenwerkstatt teil MEC öffnen

Eine zwei Meter hohe Schrankwand mit drei Elementen haben die IGS-Schüler Jens Hemme (von rechts), James Peters, Marco Lahme und Michael Galster in einem Projekt der Generationenwerkstatt im Fürstenauer Firma Richter Möbelwerkstätten für das evangelisch-lutherische Gemeindehaus in Fürstenau gebaut – hier mit Holger Isfort und Arianne Beckmann von der IGS sowie Reinhard Richter, Pastorin Anke Kusche und Klemens Wilkemeyer (von links). Foto: Peter Selter

Fürstenau. Stolz dürfen sie sein: Vier Schüler der IGS Fürstenau übergaben jetzt hochwertige Schränke für das Gemeindehaus der evangelisch-lutherischen St.-Georg-Kirchengemeinde in Fürstenau. Acht Wochen lang hatten sie dafür in Kooperation mit dem Unternehmen Richter Möbelwerkstätten in einer Generationenwerkstatt mitgearbeitet.