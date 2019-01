Fürstenau Fürstenaus Bürgermeister Herbert Gans wird sein Amt im März niederlegen. Das hat er am Sonntagvormittag während des Neujahrsempfangs der Stadt angekündigt.

Zum Abschluss der Veranstaltung verlas Herbert Gans eine persönliche Erklärung. „Ich möchte es Ihnen als Multiplikatoren der Fürstenauer Vereine und Verbände gerne persönlich sagen“, begann er. Aus persönlichen Gründen werde er sein Amt als Bürgermeister der Stadt Fürstenau in der Ratssitzung am 19. März niederlegen. Sein Ratsmandat werde er jedoch bis zum Ablauf der Wahlperiode am 31. Oktober 2021 behalten.Auch das Amt des Ratsvorsitzenden im Rat der Samtgemeinde Fürstenau will der Fürstenauer aufgeben und sein Mandat niederlegen. Diesen Schritt wolle er in der Samtgemeinderatssitzung am 21. März vollziehen.

„Gesundheitliche Gründe“

„Ich sehe mich leider zu diesen Schritten aus gesundheitlichen und daraus resultierenden persönlichen Gründen gezwungen. Ich habe diese Ämter gerne ausgeübt und bin deshalb etwas betrübt, sie aus vorgenannten Gründen niederzulegen. Aber besser es heißt: ‚Schade dass er geht‘ als ‚Endlich ist er weg‘“, sagte Gans.