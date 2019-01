Schwagstorf. Am Tag der offenen Tür in der Marienschule in Schwagstorf herrschte Hochbetrieb. Viele Eltern kamen mit ihren Kindern, um sich die Haupt- und Realschule mit dem Angebot der Ganztagsbetreuung näher anzuschauen.

Die Veranstaltung begann mit der Vorstellung der Schule in der Aula. Schulleiterin Ludgera Gohmann stellte Einzelheiten aus dem Schulkonzept, aus der Geschichte der Schule und vor allem aus dem Bildungsangebot in Wort und Bild vor. Zudem nutzten viele Kinder die Möglichkeit, an Workshops der Schulgemeinschaft teilzunehmen. Diese ermöglichten den künftigen Fünftklässlern einen ganz eigenen Einblick in die unterschiedlichen Angebote und Aktivitäten der Marienschule.

Wissenswertes an 18 Stationen

Wie breit die Schule aufgestellt ist, machten die 18 Stationen deutlich. Im Bereich der Naturwissenschaften gab es Experimente auch mit dem Bunsenbrenner; im Werkbereich konnte gebastelt werden. Einen breiten Raum nahmen auch die Sprachen Englisch und Französisch ein. Auch kamen das künstlerische Gestalten und die Arbeit mit Textkollagen nicht zu kurz. Fragen der Mathematik wurden mit dem Knobelbecher, Fragen der Physik mit einem Modell des Sonnensystems verdeutlicht. Im Besinnungsraum hingegen kam der interessierte Gast ein wenig zur Ruhe. Am Stand des Sozialen Seminars, betreut von den Sozialpädagogen Anne Hennekes und Jaqueline Coenen, gab es Crêpes und Kekse. Die Einnahmen kommen obdachlosen Menschen zugute.

Individuelle Förderung der Schüler

„Für mich ist die Schulgemeinschaft ganz wichtig“, betonte Schulleiterin Ludgera Gohmann. Besonders ging sie auf die Wichtigkeit der Persönlichkeitsausbildung in Verbindung mit sozialem Engagement ein. Sie skizzierte eine breite Vielfalt der Fördermöglichkeiten, angefangen von individueller Förderung bis hin zu einer Förderung der Schüler, die eine weitere schulische Laufbahn über die Marienschule hinaus absolvieren wollen. Verschiedene Praktika, interne Schulausbildungen im Umfeld sozialer Bereiche ( Buslotsen, Schulsanitäter), Austausch mit den Partnerschulen oder Sprachreisen führten die Schüler zu einem selbstständig geprägten Leben mit christlichen Werten. „Wir leben miteinander in einer Gemeinschaft, in der jeder den anderen mit Wertschätzung, gegenseitigem Respekt, Freundlichkeit und Vertrauen begegnet“ – heißt es im Leitbild der Haupt- und Realschule in freier Trägerschaft.