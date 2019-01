Fürstenau. Natürlich. Sie waren die Fixpunkte der offiziellen Eröffnung des neuen Kinderzentrums Am Gültum: Die kleine muntere Schar, die am Freitag mit ihren Auftritten beste Laune auf die Minen der Gäste zauberte. Die Jungen und Mädchen zeigten, dass jeder Cent in das Kinderzentrum gut investiert ist.

Großzügig ist das 840 Quadratmeter große Kinderzentrum geschnitten, luftig in der Höhe und reduziert auf das Wesentliche in der Gestaltung. Und zwar bewusst, wie der Geschäftsführer der Heilpädagogischen Hilfe (HpH) Bersenbrück, Guido Uhl, in seinem Grußwort hervorhob. Gemeinsam mit der Samtgemeinde Fürstenau hat seine Einrichtung als Träger des Kinderzentrums das Projekt in vergleichsweise kurzer Zeit gestemmt. Das war auch notwendig. Denn entgegen den Annahmen des Landkreises stellte sich vor gut zwei Jahren heraus, dass in Fürstenau dringend weitere Plätze für die Betreuung von Kindern benötigt werden. „Nichts ist so zuverlässig wie die Unzuverlässigkeit demografischer Prognosen“, merkte Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken an. Vor gut fünf Jahren habe es noch geheißen, die Samtgemeinde schrumpfe, Kindergärten müssten womöglich geschlossen werden. „Nun sind wir auf einmal Trendumkehrsieger und wachsen nicht nur in der Vorhersage, sondern sogar ganz real“, so Benno Trütken.

Die Sache mit dem Ankommen

Das hat die Kommune nicht nur zur Kenntnis genommen, sie reagierte schnell. Nach einem Jahr des Planes und Gesprächen über die Trägerschaft erfolgte Ende 2017 der erste Spatenstich und im November 2018 der Einzug der Kinder, die zuvor in Provisorien untergebracht waren.

Nun galt es, ganz offiziell mit vielen Gästen Vollzug zu melden, wenngleich die Leiterin des Kinderzentrums, Kerstin Köllen, eine kleine Einschränkung machte. „Noch benutze ich nicht die Formulierung, wir sind angekommen, denn das sind wir noch nicht“ betonte sie. Alles brauche seine Zeit, auch mental. So hätten einige Kinder gefragt, wann sie wieder in ihren alten Kindergarten gingen, erklärte Kerstin Köllen augenzwinkernd.

Dennoch: Es steht wohl außer Frage, dass sich die Jungen und Mädchen bestens einleben werden. Dazu wird auch das Shetty-Paddock beitragen, dass der benachbarte Reit- und Fahrverein einrichten wird. Dazu wird auch das pädagogische Konzept beitragen. Das Kinderzentrum wolle eine Bewegungskita sein, ein inklusive Haus, eines der offenen Begegnung, das die Beziehungen zu den Schulen und zum Reit- und Fahrverein pflege, um beispielsweise „Logopädie auf dem Pferd zu ermöglichen“ betonte Kerstin Köllen.

Spontan und erhellend

All das hörten die Gäste gern, von denen einige dieses oder jenes Grußwort entbehren konnten – der Architekt Gregor Schröder junior natürlich, Fürstenaus Bürgermeister Herbert Gans, der neue Elternratsvorsitzende Holger Merk, Anika Tetzlaff und Renate Hundrup von der Grundschule Fürstenau, Stephan-Heinrich Flohr und Doris Bregen-Meiners vom Reit- und Fahrverein sowie Monika Sander, die im Namen der Schulen ein „Überlebenspaket“ für die Mitarbeiter des Kinderzentrums übergab. Selbstredend hatte auch alle anderen Geschenke dabei.

Das größte Geschenk waren jedoch die Auftritte der Jungen und Mädchen des Kinderzentrums – mal solo, einmal zusammen mit der pastoralen Koordinatorin, Christian Becker, sowie Pastorin Anke Kusche. Gemeinsam steuerten sie ebenso Spontanes wie Erhellendes zur Geschichte der Arche Noah bei. Sehr zur Freude der Gäste.