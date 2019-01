Fürstenau. Die Zahl der Kinder, die in Tageseinrichtungen der Samtgemeinde Fürstenau betreut werden, hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen und wird weiter zunehmen – eine bauliche und damit auch finanzielle Herausforderung.

Der Bereich der frühkindlichen Bildung befinde sich nach wie vor im Wandel, wie der zuständige Fachdienstleiter Thomas Wagener in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Familien und Bildung der Samtgemeinde Fürstenau deutlich machte. Der Trend zu längeren Betreuungszeiten und zu früherer Inanspruchnahme von Kindergärten, Krippen und der Tagespflege setze sich fort.

Allein seit 2011 – als die Samtgemeinde die Verantwortung für die Tageseinrichtungen von den Mitgliedskommunen übernommen hat – ist die Zahl der Jungen und Mädchen in Kindertagesstätten von 418 auf 542 angewachsen. Dabei hat besonders die Zahl der ganztägig betreuten Kinder zugenommen. Auch die Zahl der Jungen und Mädchen unter drei Jahren ist stark gestiegen. Gab es 2011 in der Samtgemeinde lediglich eine Krippengruppe mit zwölf Kindern, so sind es inzwischen 88 Jungen und Mädchen, die in sechs Gruppen betreut werden.

Erheblichen Steigerung der Kosten

Das alles hat wiederum zu einer erheblichen Steigerung der Kosten geführt, wie Thomas Wagener weiter erläuterte. So seien allein die Kosten für das eingesetzte Personal in den Kindertagesstätten seit 2011 von 2,1 Millionen Euro auf 3,8 Millionen Euro im Jahr 2018 gestiegen.

Zwar beteiligen sich das Land Niedersachsen, der Landkreis Osnabrück und in unterschiedlicher Höhe auch die Träger an der Finanzierung der Tageseinrichtungen – ob Kindergärten, Krippen oder Tagespflege – , doch bleiben gleichwohl erhebliche Summen bei der Samtgemeinde hängen, Tendenz steigend. Waren es 2017 noch rund 984000 Euro, so stieg dieser Betrag 2018 auf 1,75 Millionen Euro. Für 2019 rechnet die Kommune mit 2,16 Millionen Euro, da unter anderem das Kinderzentrum Am Gültum in Fürstenau hinzukommt.