Fürstenau. Jugendpfleger Stefan Bartling ist seit fast zwei Jahren in Fürstenau tätig. Im Interview erzählt er, was Erwachsene von Jugendlichen lernen können und was er sich für die Jugend wünscht.

Was sind Ihre Aufgaben?



Als Jugendpfleger der Samtgemeinde leiste ich klassische Jugendarbeit. Im Jugendzentrum können Jugendliche Alter von zwölf bis 27 Jahren vorbei kommen und ihre Freizeit gestalten. Ich bin da. Ich gebe Bewerbungstraining, helfe bei Ärger in der Schule, mit den Eltern oder der Freundin. Das sind oft Gespräche, die man mit Mama und Papa nicht führen will und kann. Ich bin aber für die gesamte Samtgemeinde zuständig. Wir wollen beispielsweise in Berge den Jugendkeller wiederbeleben. Ich mache außerdem den Kinderferienpass, bin erster Vorsitzender des Stadtjugendrings, betreue das Jugendparlament und organisiere Veranstaltungen wie Schwimmen,die Zockernacht oder die Osterparty.

Zur Person Stefan Bartling Stefan Bartling ist seit dem 1. März 2017 Jugendpfleger der Samtgemeinde Fürstenau. Zuvor war er in Meppen beim Fanprojekt der Stadt tätig. Dabei ging es um jugendliche Fußballfans des SV Meppen. Der 29-Jährige hat soziale Arbeit/Sozialpädagogik studiert. Nach der Schule absolvierte er jedoch erst eine Ausbildung zum Vermessungstechniker.

Was kann man im Jugendzentrum machen?

Wir haben ein vielfältiges Angebot. Wir haben einen Kinoraum, in dem die Jugendlichen auf einer Leinwand Filme schauen und über eine Anlage Musik hören können. Im Keller haben wir einen relativ gut ausgestatteten Fitnesskeller. Dort können die Jugendlichen Boxen oder Gewichte heben. Im Wohnzimmer steht ein Billardtisch und eine Spielkonsole ist auch vorhanden. Demnächst können sie sich auch Tablets ausleihen. Wir sind für alles offen, können Musik aufnehmen oder Videos drehen und schneiden. Die Jugendlichen sind bei uns ein bisschen weg von Mama und Papa. Es geht etwas lockerer als zuhause, aber dennoch gibt es Regeln.









Was sie beschreiben ist offene Jugendarbeit. Sie sagten neulich in Jugendausschuss der Stadt Fürstenau, dass für aufsuchende Jugendarbeit wenig Zeit bleibt. Wird sie denn gebraucht?

Das ist schwierig zu sagen. Ich habe mitgekriegt, dass es natürlich Treffpunkte gibt, an denen sich die Jugendlichen treffen, auch wenn das Freizeitangebot mit vielen Vereinen und Verbänden in Fürstenau gut ist. Aber es wäre dennoch schön, aufsuchende Jugendarbeit zu machen. Bislang habe ich nur die Möglichkeit über eine Kooperation mit der IGS. Das ist eine reine Jungen-AG aus der ganzen Samtgemeinde. Ich würde aber gerne auch mal andere Orte anfahren und anlaufen. In den umliegenden Gemeinden weiß ich, dass es zum Beispiel in Hollenstede durch die Landjugend ein super Angebot gibt. Auch in Schwagstorf gibt es viele Vereine. Ich habe aber die Idee von einem Jugendbus, in den ich Skatebords und andere Materialien packen kann und zu den Jugendlichen fahren kann.









Wie ist das Verhältnis Jungen und Mädchen im Jugendtreff?

Momentan sind 99 Prozent Jungen im Jugendtreff. Das ist aber in den meisten Einrichtungen so. Wir wünschen uns, dass wesentlich mehr Mädchen vorbei kommen, gerade im Nachmittagsbereich. Deshalb ist auch der Mädchentag entstanden, an dem die Mädchen alle 14 Tage den Jugendtreff für sich haben. Außerdem gibt es ein Mädchenzimmer, das wir noch weiter einrichten.









Wo liegen die größten Probleme der Jugendlichen?

Die Jugendlichen kämpfen mit den gleichen Problemen wie in jeder Stadt – Probleme, die man eben in der Jugend hat, aber auch mal Probleme mit dem Gesetz. Drogen bekomme ich eher selten im Gebäude mit. Eigentlich sind es die Probleme, die wir früher auch hatten. Manchmal sind es aber auch simple Sachen, gerade in Bezug auf die sozialen Medien. Da bricht bei manchen die Welt zusammen, wenn bei Snapchat die Flammen weg sind.





Zur Sache Was hat es mit den Flammen bei Snapchat auf sich? Bei der App Snapchat findet man neben dem Namen eines Freundes manchmal ein Flammen-Symbol. Das bedeutet, dass der Nutzer und sein Freund einander innerhalb von 24 Stunden Snaps (Bilder oder Videos) geschickt haben und das an mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen. Die Zahl daneben gibt die Gesamtzahl der aufeinanderfolgenden Tage an, an denen man sich Snaps geschickt hat. Um die Flammen aufrechtzuerhalten, müssen sich beide Snapchatter innerhalb von 24 Stunden einen Snap schicken.





Die 1912-Schule in Fürstenau ist renovierungsbedürftig. Wie ist der Stand der Dinge?



Die Samtgemeinde hat Fördermittel beantragt. Es ist ein laufendes Verfahren. Anfang des Jahres bekommen wir Bescheid. Wichtig ist die Außensanierung – das Dach, die Fenster, die Fugen.

Was können Erwachsene von Jugendlichen lernen?

Offenheit! Jugendliche haben im Allgemeinen nicht so viele Vorurteile. Sie gehen auf die Leute zu, sprechen sie an. Ich probiere auch, ihnen das beizubringen. Wenn etwas ist, dann sollen sie fragen. In den meisten Fällen wird ihnen dann auch geholfen.

Was steckt hinter dem neuen Konzept für die Jugendarbeit?



Ich kann noch nicht offiziell etwas Konkretes sagen, weil es noch nicht beschlossen ist. Ich muss meine Arbeit darlegen und ein solches Konzept muss alle drei Jahre erweitert werde. Es geht darum, was ist Jugendarbeit, was sind meine Aufgaben und wie sind die Zukunftspläne. Ich bin jetzt zwei Jahre hier und würde gerne das Konzept anpassen. Ein Internetcafé ist beispielsweise nicht mehr zeitgemäß, heute brauchen wir freies W-Lan.

Mit einer Stelle mehr könnten Sie noch mehr machen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten diese eine volle Kraft, was würden Sie dann machen?



Ich würde die Kernzeiten verlängern, vor allem abends und am Wochenende. Wir könnten außerdem Freizeiten und mehr Veranstaltungen anbieten sowie mehr in umliegenden Gemeinden organisieren. Leider bleibt momentan auch viel liegen.





Was wünschen Sie sich für die Jugendarbeit, für die Jugendlichen?

Ich würde mir für die Jugendlichen eine coole Ausstattung für den Jugendtreff wünschen, Graffiti an den Wänden oder ein bequemes Sofa. Für die Jugendarbeit wünsche ich mir, dass sie gesellschaftlich mehr anerkannt wird.

Was wünschen Sie sich von den Jugendlichen?

Ich wünsche mir mehr Einsatz von den Jugendlichen. Das sie mehr kommen und fordern. Ich kann ihnen etwas vorsetzen, aber ich bin auch kein Jugendlicher mehr und sie wissen doch, was sie wollen. Sie können das Jugendzentrum gestalten und mitbestimmen.