mkun Schwagstorf. Zur Mitgliederversammlung des Fördervereins „Feuerwehr und Dorfleben Schwagstorf“ hat der Vorsitzende Thomas Krehe die Anwesenden im Feuerwehrhaus begrüßt. Im Blickpunkt standen unter anderem die neuen Förderprojekte für 2019.

Rückblick:

Anhand einer vom Schriftführer Uwe Hummert angefertigten Präsentation stellte Thomas Krehe im Rahmen seines Jahresbericht die 2018 realisierten Förderprojekte vor. Zu den Projekten, die bewilligt oder bezuschusst worden sind, gehört die Anschaffung von Spielzeug und kindgerechten Möbeln für die Krabbelgruppe in Schwagstorf. Hier stellte der Förderverein die Kontakte zur Kinder- und Jugendförderung des Landes Niedersachsen her und unterstützte die Antragstellung.

Weithin unterstützte der Förderverein die Durchführung eines Zeltlagers der Jugendfeuerwehr in Fürstenau, der auch Schwagstorfer Jugendliche angehören. Weiterhin erhielt die Kolpingkapelle Schwagstorf über die Lauter-Stiftung einen Pkw-Anhänger. Der Förderverein war bei er Antragstellung unterstützend tätig und stellte die Verbindung zur Stiftung her. Überdies erhielt der Schützenverein Schwagstorf von der Lauter-Stiftung eine Zuwendung für die Einrichtung eines Jugendschießstandes. Auch hier stellte der Förderverein die Verbindung zur Stiftung her. Die Feuerwehr wiederum erhielt zehn neue Bierzeltgarnituren, die auch von anderen Schwagstorfer Vereinen genutzt werden können. Die Anschaffungskosten finanzierte der Förderverein ausschließlich durch Mitgliederbeiträge.

„Insgesamt wurden im vergangenen Jahr für die Feuerwehr und die dörflichen Vereine 11550 Euro durch Vermittlung und Unterstützung des Fördervereins ausgeschüttet“, so Thomas Krehe.

Förderprojekte 2019:

Von verschiedenen Vereinen liegen Antragsanfragen zur Anschaffung eines Medienpools vor. Es handelt sich dabei um eine mobile Sprechanlage, Verstärker, Boxen, Mischpult, Headsets und verschiedene Sprech- und Raummikros. Eine Popcornmaschine soll angeschafft werden für diverse Veranstaltungen der Vereine. Ein Defibrillator wird am Gebäude der Kreissparkasse angebracht und öffentlich zugänglich sein.

Weitere Anregungen:

Aus der Bevölkerung angeregt wurde ein regelmäßiges Dorfgespräch, wie es bereits in Hollenstede praktiziert wird, sowie die Erstellung einer Dorf-App und Beleuchtungsmaterial für festliche Anlässe oder für die Gestaltung des Dorfes.

Kassenbericht:

Der Bericht von Kassenwart Maik Sabelhaus wies eine ausgeglichene Kassenlage aus. Kassenprüfer Heiner Middendorf und Heinz Unfeld stellten eine korrekte Kassenführung fest und beantragten die Entlastung des Vorstandes und des Kassenwarts, die einstimmig erfolgte.

Bilanz:

„Seit Gründung des Fördervereins Ende 2016 bis heute hat dieser für bewilligte und beantragte Projekte eine Bilanz von knapp 25000 Euro zu verbuchen“, erklärte Thomas Krehe nicht ohne Stolz und verwiest auf die Internetseite www.feuerwehr-dorfleben.de, auf der sämtliche bewilligten Projekte aufgeführt sind.

Uwe Hummert appelliert an die Schwagstorfer Vereine, neuen Ideen Raum zu geben, Projekte zu entwickeln und Bedarfe anzumelden. „Die ländliche Struktur wird gefördert“, betont er. Für die Beratung und Unterstützung bei Vorhaben einzelner Vereine steht er gerne zur Verfügung.

Wer dem Förderverein beitreten möchte, kann sich bei Thomas Krehe oder bei Uwe Hummert melden.

Dankesworte:

Josef Hemme sprach im Namen der Feuerwehr und aller Schwagstorfer Vereine dem Vorstand seinen herzlichen Dank für die geleistete Arbeit aus: „Der Förderverein ist das Beste, was Schwagstorf passieren konnte. Das muss in die Vereine weitergetragen werden, dass so eine Wahnsinnsleistung bei nur 50 Mitgliedern möglich ist.“