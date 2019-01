Restrup. Es gibt zahlreiche und spannende Sagen und Märchen im Altkreis Bersenbrück. Hierzu gehört auch die Sage vom Deuvelstein (Näpchenstein). Der Schnatgang der Jagdgenossenschaft Restrup führte zum Standort dieses großen Findlings. Dort wurde die Sage erzählt und gespielt.

Zum Auftakt der Wanderung hieß die Vorsitzende der Jagdgenossenschaft, Elke Schwietert, die Teilnehmer an der Schützenhalle in Restrup willkommen. „Selbst für mich ist dieser Schnatgang zum Näpchenstein eine kleine Premiere“, betonte sie. Die kulturhistorische Sehenswürdigkeit sollte gezeigt und mit Leben erfüllt werden, weil sie drohte, in Vergessenheit zu geraten. Selbst Einheimische wüssten nicht, wo der Stein stehe. Und so ging es auf Entdeckertour.

Wenn der Teufel angreift

Am Standort des Steins angekommen, nahm Hermann Schwietert als Erzähler die Gäste in plattdeutsch mit auf eine Reise in die Vergangenheit. In einer kalten Winternacht ereignete sich folgende Geschichte: In Gärken Wirtschaft in Döthen saßen einige Männer beim Schluck (Schnaps) und erzählten sich Geschichten. Kurz vor Mitternacht kamen sie noch auf den Deuvelstein zu sprechen. Sie waren sich einig, niemals würden sie des nachts dort vorbei gehen. Es war allgemein bekannt, dass der Teufel dort sein Unwesen trieb. Aber Schäs Buur (Bauer) hatte keine Angst und sagte: „Auf dem Deuvelstein, da will ich wohl eine kleine Pause machen und meine Pfeife neu stopfen, das macht mir gar nichts aus.“ Die Männer verabschiedeten sich voneinander. Der Weg von Schmäs Buur führte direkt am Deuvelstein vorbei. Er setzte sich auf den Stein. Der Mond lugte hinter ein paar düsteren Wolken hervor und im nahen Wald hörte man eine Eule rufen. Gerade als Schmäs Buur seine Pfeife ausklopfte, vernahm er einen eigenartigen, ziegenähnlichen Geruch. Er wollte sich noch umdrehen. Im selben Augenblick jedoch sprang ihm ein furchterregendes Ungeheuer in den Nacken– der Teufel persönlich. Von Entsetzen gepackt stürzte sich Schmäs Buur mit letzter Kraft über die Dielentür in die Arme seiner Frau. Zu seinem größten Glück war bei dem Sprung der Teufel von seinem Rücken gefallen. Dieses ärgerte den Teufel wahnsinnig. Er tobte zurück zu seinem Stein und drückte vor Wut über die entgange Beute mit dem Daumen die Löcher in den Stein.

Viel Beifall für die Darsteller

Die Darsteller Tjade Schmidt als Teufel, Jürgen Heidhaus als Schmäs Buur und Doris Wissmann als seine Frau sowie Hermann Schmidt als Erzähler bekamen viel Beifall. Danach ging es zum gemütlichen Abschluss mit Bratwürstchen zurück zur Schützenhalle in Restrup.

Der Duevelstein ist ein Granitblock, auf dessen Oberfläche sich 66 Abdrücke befinden. Daher wird er auch als Näpchenstein bezeichnet. Er wurde in den 1950er-Jahren wissenschaftlich untersucht. Über den Sinn der Vertiefungen sind sich die Wissenschaftler nicht ganz einig. Sie könnten einen Dorfplan ebenso darstellen wie eine Sternenkarte oder aber sie dienten der Aufnahme von Kräutern, Essenzen und Ölen bei Zeremonien. Es stellte sich heraus, dass die Unterseite des Steins bearbeitet worden ist, damit er eine größere Standsicherheit hat. Unmittelbar in der Nachbarschaft befindet sich an der Döthener Straße ein Großsteingrab. Das kulturhistorische Ensemble liegt an der Straße der Megalithkultur.