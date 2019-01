Schwagstorf. Stolz auf ihre Urkunden sind 24 Schüler der Marienschule Schwagstorf. Sie weisen die Jungen und Mädchen als Buslotsen aus, die sich für einen reibungslosen Ablauf bei den Fahrten von und zur Schule engagieren und so eine wichtige Hilfe für die Fahrer sind.

Die Jungen und Mädchen, werden mit ihrer Arbeit künftig für mehr Sicherheit sorgen. Sie haben gelernt, auf mögliches Fehlverhalten im Bus und an den Haltestellen zu achten und das zu unterbinden. Besonders unterstützten sie auch die jüngeren Fahrgäste und engagieren sich für hilfsbedürftige Mitfahrer, so die Marienschule. In ihrer Vorbildfunktion ermutigten sie außerdem zu mehr Zivilcourage.

Um ihre Aufgaben bewältigen zu können, ist ihnen beispielsweise vermittelt worden, wie sie mit Worten und Körpersprache Gefahrensituationen im Bus entschärfen können. Zudem haben die Schüler Hintergrundwissen zu Themenfeldern wie Hilfeverhalten oder Umgang mit Gewalt erhalten.

Schüler haben toll mitgemacht

Die Ausbildung erfolgte durch Koordinatorin Petra Besselmann von der Marienschule und dem Präventionsbeamten des Polizeikommissariats Bersenbrück, Harald Nehls. „Ich habe mich sehr gefreut, dass so viel Schüler teilgenommen haben“, sagte Petra Besselmann. Sie hätten sich sehr gut beteiligt und toll mitgemacht. Und Harald Nehls: " Mir hat die Arbeit auch sehr viel Spaß gemacht.“ Ihm galt ein dickes Dankeschön von Schulleiterin Ludgera Gohmann für seine engagierte Arbeit.

Bei der Übergabe der Zertifikate gratulierte auch Daniel Hoffrogge von Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) Nord die Schüler. „Die Buslotsen der Marienschule erweisen sich als eine gute Unterstützung der Fahrer“, betonte er. Damit jeder sofort erkennt, mit wem er es zu tun hat, haben die Buslotsen zudem Ausweise und eine Armbinde erhalten.