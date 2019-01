niklo Hollenstede/Buenos Aires. Die gebürtige Hollenstederin Nicole Klostermann lebt mit ihrer Familie in Argentinien und schreibt für eine argentinische Wochenzeitung. Regelmäßig berichtet sie zudem für das Bersenbrücker Kreisblatt über ihren Alltag in Südamerika. Hier die 13. E-Mail aus Argentinien.

„Ich hoffe, liebe Leser, dass sie nicht nur eine lustige Silvesternacht hatten, sondern diese auch ganz wohlbehalten überstanden haben. Ganz sicher aber wünsche ich Ihnen, dass Sie nicht ganz so nachhaltig ins Neue Jahr gerutscht sind wie ich. Ich scheine nämlich mit Silvesternächten irgendwie kein Glück zu haben. Vielleicht erinnern Sie sich? Vergangenes Jahr brannte ja durch einen dummen Zufall unser Gartenhaus. Ganz so dramatisch war es dieses Mal nicht, denn diesmal bin ich nur gegen eine – zugegebenermaßen noch nicht einmal besonders gut geputzte – Glastür gelaufen und habe mir die Nase gebrochen.

Der positive Nebeneffekt: An dem Abend habe ich erfahren, dass die argentinische gesetzliche Krankenversicherung pro Jahr ihren Patienten eine Schönheitsoperation bezahlt. Fett weg statt Fango. Gut zu wissen, dass da im Zweifelsfall noch was geht.

Aufbruch zum Roadtrip

Außerdem hatte ich endlich die Gelegenheit, mir Argentinien etwas anzuschauen. Von den Alligatoren und Piranhas in den Sümpfen des Nordens, den Seen und Bergen Patagoniens im Süden, den beeindruckenden Anden im Westen und der einsamen Steppe im Zentrum hatte ich ja bislang noch nicht so viel gesehen. Also bepackten wir nach Silvester unser Auto und brachen zu einem Roadtrip auf.

Wenn Sie, so wie ich, in der Hauptstadt leben, gehen Sie vielleicht manchmal etwas naiv davon aus, dass viele Dinge, die Sie aus der Stadt kennen, auch im Rest des Landes so sind. So ist es ja in Deutschland auch. Nehmen wir beispielsweise die Straßen. Wir haben ja nicht nur um Berlin und Hamburg und München herum mehrspurige Autobahnen, sondern auch zwischen Holdorf und Neuenkirchen-Vörden.

Kaum hatten wir also Buenos Aires verlassen, hörte die mehrspurige Autobahn nicht nur auf und wurde zu einer einspurigen Löcherpiste, sondern hatte auch keine Straßenmarkierungen mehr. Weder an der Seite, noch in der Mitte, und Straßenpfeiler gab es dazu auch keine mehr.

Beim Auto fehlt schon mal die Stoßstange

Da so ein Auto hier auch wirklich nur ein Fortbewegungsmittel ist, fehlt gerne auch mal das Rücklicht oder die Stoßstange. Manchmal ist auch der Blinker kaputt. Aber ist ja auch egal. Einen Tüv, wie wir ihn in Deutschland kennen, gibt es hier nicht, und solange die Karre läuft, kommt man ja schließlich auch von A nach B.

Mein Gemüsehändler Gustavo fährt zum Beispiel einen alten Renault 9, so einen hatte mein erster Freund vor knapp 30 Jahren. Nur der hatte damals wenigstens eine Kofferraumklappe, beim Renault von Gustavo ist die abhandengekommen. Er hat den Kofferraum nun mit Klebeband und Plastikfolie zugeklebt. Rücklichter hat er natürlich auch keine mehr.

Abgesehen von den abenteuerlichen Gefährten war die Landschaft, die an uns vorbeizog, atemberaubend. Argentinien ist nicht nur wahnsinnig schön, sondern auch unglaublich weit. Langsam, aber sicher arbeiteten wir uns über endlose Täler und Straßen zum nächsten, schon 200 Kilometer vorher ausgeschilderten Ort vor, der sich dann als eine Art Badbergen von Patagonien entpuppte.

6000 Kilometer mehr auf dem Buckel

In einer Nacht fuhr ich 350 Kilometer, ohne nur an einer einzigen Tankstelle vorbeizukommen. Zusätzlich hörte dann die asphaltierte Straße zwischendrin plötzlich auf.

Natürlich bin ich mittlerweile wieder wohlbehalten in der Hauptstadt eingetrudelt. Das Auto muss dringendst in die Waschanlage und hat 6000 Kilometer mehr auf dem Buckel, die sich aber gelohnt haben. Die Nase ist auch so langsam nicht mehr blau, und es bleibt die Hoffnung, dass ich das kommende Silvester vielleicht auch mal ohne Brände oder Brüche überstehe. Ich bin gespannt.“