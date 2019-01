pm/ja Fürstenau. 33 Jahre alt wird der Karnevalsverein Rot Weiß aus Fürstenau. Deshalb wird in diesem Jahr ein wenig mehr Karneval gefeiert. Selbstverständlich ist wieder ein großer Karnevalsumzug mit 50 Gruppen durch die Stadt in Planung. Überdies wird es eine Karnevalsveranstaltung für Kinder geben, bei der die neuen Tanzgruppen von Rot Weiß auftreten werden. Auch ein Dämmerschoppen ist geplant.

Für Prinz Mark I. und Prinzessin Saskia I. wird es bis Aschermittwoch viel zu tun geben. So wird am 22. Februar, 14.30 Uhr, auf dem Marktplatz in der Innenstadt der Kinderkarnevalsumzug starten. Mit Wagen und Fußgruppen gehe es über die Große Straße, An den Schanzen, St. Georg-Straße und die Burgstraße zum beheizten Festzelt auf dem Pferdemarkt, so die Organisatoren. Hier warteten auf die Jungen und Mädchen eine Kinderdisco, viele Spiele sowie eine Verlosung. Ebenfalls im Angebot: ein Bonbonregen. Außerdem würden die beiden neu gegründeten Tanzgarden auftreten.

Sechs Karnevalsvereine aus Niederlanden

Um 18 Uhr beginnt der Dämmerschoppen mit DJ Bounce. Auch wird eine Verlosung veranstaltet, überdies tritt die Seniorentanzgarde auf. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 23. Februar, 14.11 Uhr, sind die Erwachsenen am Zug. 50 Gruppen hätten sich für den Umzug angemeldet, so die Organisatoren. Auch sechs niederländische Karnevalsvereine mit 120 Personen aus Assen, Appingedam, Emmer Compascuum, Zwartemeer, Delfzijl und Foxhol seien angemeldet.

Für Musik sorgten drei Formationen – der Spielmannszug Haselünne West, die Grafschafter Edelweiß Musikanten aus Bathorn sowie die Speellüe aus Haselünne. Die Speellüe bieten mittelalterliche Straßenmusik und werden auch den Kinderumzug begleiten.Rot Weiß hofft, dass diese Neuerung gut ankommt.

Zeltfete mit DJ Claus Hagen

Bereits für den Karnevalsumzug angemeldet haben sich unter anderen das Mallemobil Emsland, der Bauwagen Bawinkel, die Gruppe Klosterholte, der KLJB Brögbern, die Karnevalsfreunde Grün Weiß Gronau, der Alfhauser Karnevalsverein, der KC Alemannia Nordhorn, die Quadkinder mit mehreren Fahrzeugen, Rot Weiße Jecken Hamm, die KIG Idafehn, De Biggen, die Bierpiloten und die KG Stadtwacht Metelen.

Besonders freuen sich die Organisatoren über die Teilnahme des Karnevalsverein Blau Rot Oldenburg, der mit einer großen Fußgruppe anreist. Die Karnevalisten sind bereits im Fernsehen zu sehen gewesen und veranstalten den kleinsten Rosenmontagsumzug in Deutschland.

Start des Umzuges ist an der Bahnhofsstraße/Rote Schule. Von dort aus geht es über die Burgstraße, Koppelstraße, Osnabrücker Straße, Wegemühlenweg, Schorfteichstraße, Bahnhofsstraße und Burgstraße zum Festplatz auf dem Pferdemarkt. Hier steht eine Zeltfete mit DJ Claus Hagen aus Lotte auf dem Programm. Gegen 17 Uhr ist wieder der Auftritt von Stargast Ecki geplant.

Gruppen können sich noch anmelden

Neben den weit gereisten Gruppen werden in diesem Jahr auch erstmals wieder Teilnehmer aus Fürstenau erwartet. Den Anfang macht die Rote Schule, mit ihrem Karnevalswagen, den Jungen und Mädchen im vergangenen Sommer im Rahmen des Kinderferienspaßes gestaltet haben. Außerdem nimmt die Avantgarde des Bürgerschützenvereins Fürstenau mit einer Truppe teil. Weitere Gruppen und Vereine können sich bei Facebook oder unter www.karnevalsfreunde-fuerstenau.de.tl anmelden. Auch neue Mitglieder für die Tanzgarden seien willkommen, so der Verein.