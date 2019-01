Fürstenau/Bippen/Berge. Die Feuerwehren müssen reibungslos arbeiten können, und sie benötigen Planungssicherheit. Die gewährt die Samtgemeinde Fürstenau ihren sieben Wehren gerne. Im Juni soll deshalb zum ersten Mal ein Feuerwehrbedarfsplan öffentlich vorgestellt werden.

Derzeit arbeitet die Kommune mit dem Planungsbüro Forplan aus Bonn an der Umsetzung des Vorhabens, wie die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Brandschutz und Kultur der Samtgemeinde Fürstenau mitteilte. Bis Ende Januar soll zunächst die Erhebung aller notwendigen Daten abgehakt werden. In diesem Rahmen gibt es viele Fragen zu beantworten, um später punktgenau planen zu können. Wie viele Feuerwehrleute gibt es in den sieben Wehren? Wie stellt sich die Einsatzstärke tagsüber dar? Wie lange dauern die Einsätze? Über welche Ausrüstung in welchem Zustand verfügen die Feuerwehren derzeit?

Im März Ortstermin mit den Feuerwehren

Diese Liste mit Fragen ließe sich noch lange weiter fortsetzen. Sie zeigt, dass ein Feuerwehrbedarfsplan nicht einfach aus dem Ärmel geschüttelt werden kann – auch wenn die Feuerwehren eigene Statistiken führen.

Hinzu kommt, dass die Samtgemeinde und das Planungsbüro überdies die Wünsche, Anregungen und die künftigen Anforderungen der Feuerwehrleute ebenfalls mit einbeziehen müssen. Aus diesem Grunde ist im März ein Ortstermin mit den Feuerwehren geplant, bevor im Juni die Präsentation folgt. Dann soll das Soll-Konzept stehen und klar sein, welche Anschaffungen in den nächsten Jahren wann und für wen getätigt werden.

Neue Atemschützgeräte

Gleichwohl gibt es bereits jetzt Handlungsbedarf. So hat die Samtgemeinde in ihren neuen Haushalt für 2019 unter anderem zusätzlich die Anschaffung von vier neuen Atemschutzgeräten mit Masken sowie Lungenautomaten für die Feuerwehr Fürstenau eingeplant – Kosten: rund 13500 Euro. Weiterhin wird die Samtgemeinde die 30 Jahre alten Funkgeräte der Feuerwehr Schwagstorf ersetzen. Sie funktionieren nicht mehr richtig und stellen somit ein Sicherheitsrisiko dar.