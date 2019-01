Mit einem besonderen Bühnenbild und der zeitgemäßen Version eines beliebten Klassikers laden die Theaterspieler in Hartlage-Lulle zu ihren Aufführungen ein. Foto: Liesel Hoevermann

Hartlage-Lulle. Einiges ist ziemlich neu in diesem Jahr bei der Komödie „Luuderkraam in’t Treppenhuus“ von Jens Exler, das die Theaterspieler in Hartlage-Lulle an den kommenden Wochenenden in der Schützenhalle aufführen. Aber es gibt auch viel Vertrautes für die Gäste. Gute Laune ist auf jeden Fall garantiert.