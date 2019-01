mkun Fürstenau. Rekordverdächtige 84 Frauen haben sich den vom Landfrauenverein Fürstenau organisierten Vortrag zum Thema Depression angehört, den Dr. Christine Lichtblau, Oberärztin und Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie im Christlichen Krankenhaus Quakenbrück, gehalten hat.

„Die Wahrscheinlichkeit, an einer Depression zu erkranken, liegt zwischen 17 und 19 Prozent“, beschrieb die Referentin den Ernst der Thematik, „so ist jede vierte Frau und jeder achte Mann von der Krankheit betroffen, aber auch Kinder erkranken an der Depression.“ Sie sei eine Volkskrankheit wie Bluthochdruck. Doch trotz der hohen Zahl von depressiven Erkrankungen seien Unwissenheit und Vorurteile weit verbreitet.

Depressionen sind häufig mit Angststörungen verbunden und gehen oft mit Suchterkrankung und chronischen körperlichen Erkrankungen einher. Christiane Lichtblau verlas zum besseren Verständnis die Aufzeichnungen eines Betroffenen: „Ich bin nur noch ausgelaugt und überfordert. Alles fällt mir schwer. Der Tag macht mir große Angst. Das Leben scheint sinnlos. Ich habe kein Selbstvertrauen und kann nicht schlafen.“

Verlust von Interesse und Freude

Die Referentin erläuterte die Symptome einer Depression anhand der vier Ebenen „Fühlen“, „Denken“, „Verhalten“ und der „körperlich-vegetativen Ebene“. Sie verwies auf die Internetseite der Deutschen Depressionshilfe. Hier sind die Hauptsymptome „Verlust von Interesse und Freude“, „Depressive Stimmung“, „Verminderter Antrieb“ sowie Zusatzsymptome aufgeführt. „Die typische Depression gibt es nicht“, erklärte die Ärztin. Für Ursachen und Auslöser der Krankheit gebe es mehrere Gründe, wie die körperliche, neurobiologische Erkrankung, die genetische Veranlagung oder biologische und psychosoziale Faktoren.

„Depression ist eine lebensbedrohliche Erkrankung“, so Lichtblau. Bei Suizidalität seien umgehend medizinische Hilfe und stationäre Behandlung erforderlich. Von Mensch zu Mensch unterscheidet sich die Depression in Form, Schwere und Verlaufsmuster. Die Gesamtkosten aufgrund psychischer Erkrankungen in der EU belaufen sich auf 450 Milliarden Euro pro Jahr.

Soziale Kontakte pflegen

Depression sei eine gut behandelbare Krankheit. Bei Stoffwechselstörungen im Gehirn würden Antidepressiva eingesetzt. „Antidepressiva machen nicht abhängig und sie verändern nicht die Persönlichkeit“, betonte die Referentin. Sie seien weder Beruhigungs- noch Aufputschmittel. Weil die Medikamente nicht von heute auf morgen wirken, wird empfohlen, diese über einen längeren Zeitraum einzunehmen. Weiterhin ging die Referentin auf die Behandlung durch Psychotherapie und durch die Kognitive Verhaltenstherapie ein.

Erste Anlaufstelle ist der Hausarzt, danach Ärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychologen, Kliniken, Beratungsstellen oder auch die sogenannte „Nummer gegen Kummer“ und Selbsthilfegruppen. Um gesund zu bleiben sei es wichtig, Sport zu treiben und soziale Kontakte zu pflegen. Den Angehörigen empfiehlt Lichtblau, sich über die Krankheit zu informieren und Hilfe und Unterstützung zu holen. „Suche dir Hilfe, wenn sie nötig ist. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke“, mit diesen Worten und einem Kurzfilm schloss die Fachärztin ihren aufschlussreichen Vortrag.

Generalversammlung am 16. Februar 2019

Irmgard Berens vom Vorstandsteam der Landfrauen wies noch auf die Generalversammlung im Heimathaus Settrup am 16. Februar hin. Ferner bat sie um Anmeldungen zum Besuch bei Dr. Oetker bis Anfang Februar bei Anne Wübbel.