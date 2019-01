Bippen. Auf die 925-Jahr-Feier im September blickte Bürgermeister Helmut Tolsdorf beim Neujahrsempfang zurück. Gleichzeitig schaute er mit gutem Mut nach vorn auf ein weiteres Jahr des jahrhundertealten Ortes.

Wenn die Gemeinde Bippen zum Neujahrsempfang in den Maiburger Hof einlädt, wird dieser in der Regel gut gefüllt mit Vertretern der Vereine aus allen Ortsteilen, so auch in diesem Jahr. Tolsdorf begrüßte die Gäste, die von Schornsteinfegermeister Andreas Wirkus je einen Anstecker zur 925-Jahr-Feier erhalten hatten.

Der Bürgermeister bedankte sich bei allen für die ehrenamtliche Arbeit, die das Zusammenleben und das Miteinander im Dorf mit viel Wärme erfülle. Aus dem politischen Alltag berichtete Tolsdorf unter anderem, dass die Planungen und Erschließungen für das Baugebiet Bippen Nord-West I abgeschlossen seien und zudem die Genehmigung für den Bau eines Regenrückhaltebeckens vorliege.

Ortsdurchfahrt in Vechtel fertig

In Vechtel wurde die Ortsdurchfahrt der Kreisstraße K152 erfolgreich abgeschlossen mit einer besonders schönen Bushaltstelle. Die Flurbereinigung Restrup-Bippen ist mit der Verbindungsstraße zur Schockländerstraße und der Entlastung des Hallwegs fast abgeschlossen.

An den Geräuschemissionen der 2018 in Betrieb gegangenen Windparks Haneberg und Ohrte-Ohrtermersch soll in Abstimmung mit den Betreiberfirmen und dem Landkreis nachgebessert werden. In diesem Jahr soll zudem mit dem Turnhallen-Neubau begonnen werden, für den mittlerweile eine Baugenehmigung vorliegt. Neben den eingeplanten Haushaltsmitteln hofft die Gemeinde auf Fördergelder aus dem ZILE-Programm für regionale Landentwicklung.

Leider gebe es trotz diverser Bemühungen noch keine Aussicht auf eine neue Arztpraxis in Bippen, aber dieGemeinde hoffe auf eine positive Entwicklung wie bei der Neuansiedlung eines Supermarktes, erklärte Tolsdorf weiter. Darüber hinaus solle in diesem Jahr das Flächenmanagement der Gemeinde im Hinblick auf weitere Gewerbeansiedlungen intensiv besprochen werden.

Auch bei diesem Neujahrsempfang wurde der altbekannte Zylinder herum gereicht, der gut gefüllt mit 648 Euro aus den Reihen der spendablen Gäste zurückkehrte. Die Summe bekommt diesmal die Jugendfeuerwehr, die im vergangenen Jahr ihr 50. Jubiläum feierte und damit ein Vorbild für zuverlässigen Nachwuchs im Ehrenamt darstellt, so der Bürgermeister.

Verbesserte finanzielle Situation

Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken lobte die Zusammenarbeit zwischen der Samtgemeinde Fürstenau und der Gemeinde Bippen und sprach von einer verbesserten finanziellen Situation. Die Bippener Sporthalle und die beiden Freibäder in Bippen und Fürstenau hätten vor diesem Hintergrund Priorität.

Gemeinsam mit Trütken ehrten Tolsdorf und sein Stellvertreter Dirk Imke Ehrenamtliche, die seit vielen Jahren in den Schützenvereinen aktiv sind. Zu ihnen gehören Doris Wissmann vom Schützenverein Restrup, Eckhard Krümpel vom Schützenverein Vechtel, Klaus Thole und Uwe Thole vom Schützenverein Lonnerbecke und Rudolf Wellen vom Schützenverein Vechtel, letzterer war nicht anwesend. Sie alle leisten seit mehr als 20 Jahren, zum Teil seit drei Jahrzehnten aktive Vorstandsarbeiten in ihren Vereinen.