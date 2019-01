Settrup. Der Schützenverein Settrup hat zu seinem Winterfest ins Heimathaus eingeladen. Präsident Michael Pagel, zugleich auch König der Settruper Schützen, freute sich über die starken Abordnungen der Schützenvereine aus Andervenne, Hollenstede und Lonnerbecke.

Die Andervenner mit ihrem Königspaar Ludger und Sandra Sunder sowie Vizepräsident Franz Josef Evers waren mit einem gut besetzten Bus angereist, um mit ihren Nachbarn zu feiern. Und auch die Hollensteder mit dem König Franz Hopster und seiner Tochter Maike als Königin sowie Präsident Christoph Sander sorgten für Stimmung und gute Laune bei ihrem Nachbarverein. Von etwas weiter her angereist war die ebenfalls starke Abordnung aus Lonnerbecke, angeführt vom Königspaar Sebastian und Franziska Schärder und Vizepräsident Frank Hölmer.

Nachdem dann alle Lose der Tombola unters Volk gebracht worden waren, erfolgte die Pokalübergabe. Präsident Michael Pagel und Vizepräsident Norbert Blank sowie Schießmeisterin Sabine Wagener überreichten den Königs- und den Herrenpokal an Sven Jäger. Den PVC-Pokal sicherte sich der amtierende Thron mit Michael Pagel und Stefanie Feld, Luisa und Tobias Köbbemann sowie Frank und Manuela Nunn. Der Königinnenpokal ging an Sabine Wagener. Anschließend feierten die Schützen bis in die frühen Morgenstunden.