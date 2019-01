Berge. Mitte Juni 2019 will sich die Freiwillige Feuerwehr Berge selbst feiern. Grund dazu hat sie, denn sie blickt auf ihr 125-jähriges Bestehen zurück. Das Jubiläum war ein Thema in der Jahreshauptversammlung.

Ein beachtliches Spektrum an Aufgaben und Ausbildung absolvierten die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Berge im vergangenen Jahr. Das ging aus den Berichten des Ortskommandos hervor.

Rückblick: Ortsbrandmeister Jörg Biemann erinnerte an die Einsätze des vergangenen Jahres. Brände, darunter nachbarschaftliche Löschhilfen und Hilfeleistungseinsätze bei Unfällen oder nach Sturm und Regen bescherten der Feuerwehr viel Arbeit. Neben der Aus- und Fortbildung sei auch die Geselligkeit mit Fahrradrallye und Spieleabend nicht zu kurz gekommen. Über die Arbeit in der Feuerwehrbereitschaft mit ihren fünf Fachzügen berichtete Zugführer Jörg Nordsieke. Die Feuerwehr Berge gehört zum Fachzug I Wasserförderung. Größter Einsatz sei die Bekämpfung des Moorbrandes in Meppen gewesen. Hier seien allein 318 Einsatzstunden von insgesamt 492 geleisteten Stunden zu verzeichnen.

Feuerwehr hat 157 Mitglieder

Jugendfeuerwehr: Die Zahl der Mitglieder blieb mit 22 konstant, drei Neuaufnahmen stünden drei Austritten gegenüber, sagte Jugendfeuerwehrwart Frank von der Heye. Das Durchschnittsalter der Gruppe liege bei 12,3 Jahren. 30 Veranstaltungen seien angeboten worden.

Altersabteilung: Auf die Aktivitäten der Senioren ging Gerd Brechmann ein. „Ein besonderes Highlight war die Dreitagesfahrt zur Mecklenburgischen Seenplatte“, so Brechmann. Die Kameraden der Altersabteilung treffen sich monatlich zum Gedankenaustausch in der Gaststätte Schohaus.

Statistik: Der Freiwilligen Feuerwehr Berge gehören 157 Mitglieder an: 41 aktive und 77 fördernde Mitglieder, elf Ehrenmitglieder, 17 Mitglieder in der Altersabteilung, 22 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. Das Durchschnittsalter liegt bei 36,2 Jahren. Aus der JF wurden Marnix Meier, Noah Meier und Martin Lass als Feuerwehrmannanwärter übernommen. Aus der Feuerwehr Osterfeine kam Sebastian Schockemöhle hinzu. Es wurden 6081 Stunden geleistet.

Ehrung: Ingo Rumker wurde mit dem Niedersächsischen Feuerwehrehrenzeichen für seine Verdienste ausgezeichnet. Er ist seit einem Vierteljahrhundert dabei.

Ernennungen/Beförderungen: Zum Feuerwehrmann wurde in der Jahreshauptversammlung Mirco Langer ernannt. Ortsbrandmeister Jörg Biemann beförderte Malte Biemann und Christian Keck zum Hauptfeuerwehrmann, Gemeindebrandmeister Reiner Berndsen beförderte Daniel Holling zum Hauptlöschmeister.

Feuerwehrverband tagt in Berge

Grußworte: Auf die Zahl der Brandeinsätze, darunter sehr viele nachbarschaftliche Löscheinsätze ging Gemeindebrandmeister Reiner Berndsen ein. Er signalisierte die Unterstützung der Gemeindefeuerwehr beim Jubiläum. Jörg Brüwer, stellvertretender Bürgermeister der Samtgemeinde Fürstenau, dankte der Feuerwehr für ihre engagierte Arbeit und hob das große ehrenamtliche, oft nicht ungefährliche Engagement hervor. In Sachen Feuerwehrbedarfsplan versprach er eine kooperative und einvernehmliche Bearbeitung. Berges Bürgermeister Volker Brandt zeigte sich erfreut, dass die Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen zurückgegangen seien. Weiterhin ging er auf die sehr wichtige Arbeit in der Jugendfeuerwehr und auch bei den Senioren ein. Fachdienstleiterin Magdalena Föcke zeigte sich beeindruckt vom Umfang der geleisteten Arbeit und produktiven Zusammenarbeit. Erfreut über den Zugang der vier neuen Kameraden war Brandabschnittsleiter Ralf Auf dem Felde. Weitere Grußworte von Jürgen Schwietert, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Ordnung, Brandschutz und Kultur der Samtgemeinde Fürstenau, sowie den Ortsbrandmeistern Andreas Triphaus (Grafeld) und Wilfried Peters (Bippen) schlossen sich an.

Ausblick: Im Mittelpunkt des Jahres 2019 steht vom 14. bis 16. Juni das 125-jährige Bestehen der Feuerwehr mit dem Verbandstag am Freitag, einer Jubiläumsfeier mit dem Sound-Äxpress am Samstag und einem Tag der offenen Tür am Sonntag mit Gottesdienst, Festakt, Platzkonzert und Vorführungen.