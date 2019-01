jesc Fürstenau. Wenn es so weiter geht im Café der Begegnung, werden sich dort eines Tages Gäste von fast allen Kontinenten begegnet sein. Diesmal half bei der Organisation die Wohngruppe der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe in Bippen mit Hausleiterin Mira Kamper und jungen Leuten aus mehreren afrikanischen Ländern.

Die Integrationsbeauftragte der Samtgemeinde Fürstenau, Antigone Mally, heißt die Gäste willkommen. „Wir arbeiten sehr gut mit der Backhaus Kinder- & Jugendhilfe zusammen“, betonte sie. In der Wohngruppe Bippen leben in der Regel zwölf minderjährige unbegleitete Jugendliche, derzeit aus den zentralafrikanischen Ländern Guinea, Gambia, Ghana, Liberia und Eritrea, wie Mira Kamper berichtete.

Deutsch lernen und Sport treiben

Die jungen Leute haben nach oft abenteuerlicher Flucht in Bippen einen sicheren Hafen erreicht. Hier engagieren sie ich im Haus und in den umliegenden Sportvereinen, gehen zur Schule und lernen deutsch. Das sei besonders wichtig für die Integration, so Mira Kamper. Die jungen Leute sprächen nur den heimischen Dialekt, andere beherrschten auch französisch oder englisch. Inzwischen haben einige Jugendliche so viel deutsch gelernt, dass in umliegenden Betrieben eine Ausbildung absolvieren.

Saanbuse zubereitet

Für das Café der Begegnung hatten die jungen Leute nun einige Heimatgerichte zubereitet, unter anderem Saanbuse – Hackfleisch in Teigtaschen. Darüber freute sich auch Fürstenaus Bürgermeister Herbert Gans, der in seinem Grußwort zudem seine Hoffnung zum Ausdruck brachte, alle so gut aus dem laufenden Jahr herauskämen, wie sie hereingekommen seien. Überdies kündigte er an, dass die Nachbarschaft der Eugen-Roth-Straße, an der er wohne, für einen Nachmittag das Café der Begegnung organisieren werde. Auch andere Nachbarschaften könnten sich bei Antigone Mally melden und ihre Unterstützung anbiete.

15 pädagogische Zentren

Übrigens: Die Backhaus Kinder- und Jugendhilfe ist ein privater Kinder- und Jugendhilfeträger mit Hauptsitz in Meppen, der verschiedene Hilfeformen für junge Menschen und ihre Familien anbietet. Sie werden über 15 pädagogischen Zentren im gesamten Norden, Westen und Osten Deutschlands betreut. Mehr als 600 Mitarbeitende setzen sich für 580 junge Menschen ein, die der Kinder- und Jugendhilfe derzeit anvertraut sind. Alle Beschäftigten arbeiten nach dem Leitmotiv KiM – Kind im Mittelpunkt