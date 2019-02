Fürstenau. Der neunjährige Joe Butzke aus Fürstenau hat das Down-Syndrom. Für seine Mutter war die Diagnose zunächst ein Schock. Doch der Junge hat sich seitdem prächtig entwickelt – auch weil die Alleinerziehende die anfangs schwierige Situation annahm und sich mit den Herausforderungen anfreundete. Sie möchte anderen betroffenen Eltern Mut machen.

Wer Joe Butzke beim Spielen mit seinen Geschwistern oder seiner Mutter zuschaut, sieht einen lebenslustigen Neunjährigen, der wie viele andere Kinder im selben Alter gerne Fußball spielt oder in seinem Zimmer herumtobt.

Er ist offen gegenüber anderen Menschen, geht auf sie zu und zeigt keine Berührungsängste. Als ein Foto von ihm geschossen wird, springt er auf, wandert schnurstracks auf den Fotografen zu und sagt ihm "Lass mal sehen".

Joe ist das sechste Kind von Tanja Butzke aus Fürstenau. Die Schwangerschaft mit ihm verlief absolut planmäßig, sagt sie. Dass ihr Junge das Down-Syndrom hat, haben die Ärzte damals nicht feststellen können.

Die Nackenfalte war in Ordnung, auch beim Organscreening gab es keine Auffälligkeiten. Tanja Butzke

Als sie zur Geburt ins Krankenhaus kam, habe sie gedacht, sie könne nach wenigen Stunden wieder nach Hause – mit einem kerngesunden Jungen. Dass mit dem Baby etwas nicht stimmt, habe sie jedoch bereits gemerkt, als sie Joe auf den Arm nahm. "Er hatte mandelförmige Augen", sagt die Mutter. Die Diagnose der Ärzte bestätigte den Anfangsverdacht: Joe hat Trisonomie 21. Zudem wurde ein Herzfehler diagnostiziert, der häufig mit dem Down-Syndrom einhergeht. Für die Mutter war es ein Schock:

Man fragt sich: Warum musste das passieren?

Tanja Butzke lernte aber schnell, mit der Situation umzugehen. "Man muss es halt akzeptieren. Man lernt damit umzugehen", sagt die 48-Jährige.

Selbst wenn der Gendefekt frühzeitig diagnostiziert worden wäre, hätte sie an eine Abtreibung keinerlei Gedanken verschwendet. "Das wäre keine Option gewesen. Uns war ziemlich schnell klar, dass wir da hineinwachsen werden", so die Frau, die mittlerweile nicht mehr mit dem Vater der Kinder zusammen ist.

Weiterer Schicksalsschlag

Down-Syndrom Menschen mit Down-Syndrom haben in jeder Zelle 47 statt 46 Chromosomen. Das Chromosom 21 ist dreifach vorhanden. Der Begriff des Down-Syndroms geht auf den britischen Arzt und Apotheker John Langdon-Down zurück, der dieses Syndrom 1866 erstmals beschrieb. Anhand des zusätzlichen Chromosomens haben Betroffene gewisse körperliche Besonderheiten und häufig eine verlangsamte geistige Entwicklung.

Nur wenige Monate nach Joes Geburt ereilte die Familie ein weiterer Schicksalsschlag. Sohn Felix erkrankte an Meningitis – mit langfristigen Folgen. Der mittlerweile 14-Jährige muss Hörgeräte tragen, da er sonst nur im tiefe Töne hört. Zudem leidet der Junge an Gleichgewichtsstörungen.

Joe musste fünf Monate nach seiner Geburt am Herzen operiert werden. Mit gutem Ausgang. "Das Herz ist komplett funktionstüchtig. Joe muss auch keine Tabletten schlucken", so seine Mutter.



Dass sie es so schnell geschafft hat, sich mit der neuen Situation anzufreunden, lag auch an ihrer Hebamme. "Sie hat gleich dafür gesorgt, dass ich an bestimmten Kursen teilnehme. Damit ist auch Normalität eingekehrt", so die 48-Jährige. Zugleich hilft ihr der regelmäßige Austausch mit anderen Eltern, die ebenfalls Kinder mit Down-Syndrom haben. Gleich in zwei Selbsthilfegruppen nimmt sie an den regelmäßigen Treffen teil. "Der Austausch mit den anderen Eltern ist sehr wichtig. Dort erfährt man, wie sie damit umgehen oder welche Erfahrungen sie im Alltag machen", sagt Butzke.



Vollkommen integriert

Mittlerweile ist Joe neun Jahre alt – und hat sich prächtig entwickelt, wie seine Mutter findet. Es gebe zwar einige Sachen, die er etwas später erlernt als andere Kinder im gleichen Alter. So habe er im dritten Lebensjahr laufen gelernt, als er Orthesen bekam. Auch beim Schreiben und Rechnen habe er noch einige Probleme. Dennoch sei Joe, der die zweite Klasse einer Integrationsschule in Schwagstorf besucht, sowohl bei seinen Klassenkameraden als auch bei seinen Geschwistern vollkommen integriert.

Joe ist total offen gegenüber anderen Menschen und zeigt keinerlei Berührungsängste. Tanja Butzke

Der Neunjährige sei ein sehr gefühlsbetonter, lernfähiger und lebensfroher Junge, sagt seine Mutter über ihn. Im Gegensatz zu vielen anderen Kindern mit Down-Syndrom habe er auch keine Weglauftendenz. Über die Entwicklung ihres Sprösslings ist Tanja Butzke sehr stolz. Nach dem anfänglichen Schock hat sie sich an die Situation gewöhnt. Für sie ist es Normalität geworden – eine sehr schöne sogar, findet sie. Anderen Eltern, die sich in einer ähnlichen Lage befinden, möchte sie Mut machen.

Es ist gar nicht so schwierig, wie es auf dem ersten Blick ausschauen mag. Ich habe die Situation nie als Belastung wahrgenommen. Tanja Butzke

Dennoch möchte sie auch nicht verschweigen, dass das Leben mit einem Kind, das Down-Syndrom hat, mit Problemen verbunden ist. Vor allem im Kontakt mit den Behörden habe sie sich manchmal etwas verloren gefühlt, sagt sie. So hätte es eine Zeit gedauert, ehe die Anträge auf Pflegegeld und einen Behindertenausweis für Joe genehmigt worden seien. "Es gibt viele Hürden von außen", so die Mutter. Zudem sei es nicht besonders einfach, eine Betreuung zu finden, sagt die Alleinerziehende, die seit kurzem wieder in Teilzeit arbeitet. "Viele Einrichtungen nehmen lieber ,normale' Kinder auf", sagt sie.

Wie soll die Zukunft aussehen?

Wenn Tanja Butzke danach gefragt wird, wie sie sich die Zukunft ihres Kindes vorstellt, muss sie nicht lange nachdenken. "Er soll möglichst normal aufwachsen und dazu in der Lage sein, sich später in der Gesellschaft zurechtzufinden", so die 48-Jährige.