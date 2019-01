pm/ja Berge.. Die PPS Pipeline Systems GmbH aus Quakenbrück und die Oberschule am Sonnenberg in Berge haben einen Kooperationsvertrag geschlossen. Dieser sieht eine Vertiefung der Zusammenarbeit des Quakenbrücker Unternehmens im Pipeline- und Anlagenbau und der Berger Oberschule vor.

Seit vielen Jahren ist PPS im Rahmen der Berufsorientierungswoche gern gesehener Gast in der Berger Oberschule. Josef Siemer, Ausbildungsleiter im Bereich Anlagenbau, stellt dann mit seinen Azubis den Beruf eines Anlagenmechanikers vor. Ergänzend erhalten die Schüler Infos über Leistungsspektrum von PPS, das die Planung, die Lieferung, den Bau und die Inbetriebnahme von Pipelines und Anlagen im Bereich Förderung, Transport, Speicherung und Verteilung von beispielsweise Öl und Gas umfasst. Der positive Effekt für beide Seiten: Jedes Jahr beginnen auch Berger Oberschüler nach ihrem Schulabschluss eine Ausbildung bei PPS.

Anstoß für Vertrag kam vom Unternehmen

Das Unternehmen verfügt mittlerweile über eine jahrzehntelange Erfahrung und ist europaweit tätig. Das zeigte sich auch daran, dass die Geschäftsführer Ansgar Kortbus und Peter Heyer kurzfristig zu einem Auslandsaufenthalt aufbrechen mussten und den Kooperationsvertrag deshalb bereits im Vorfeld unterschrieben hatten. Schulleiter Gerd Beckmann dankte den Ausbildern Josef Siemer und Tanja Faber, die zuständig ist im Unternehmen für die Ausbildung der Industriekaufleute, für das Vertrauen, das in die Oberschule am Sonnenberg gesetzt werde, denn der Anstoß zu diesem Kooperationsvertrag sei vom Quakenbrücker Unternehmen gekommen. Wie Tanja Faber in der Feierstunde erläuterte, sieht der Kooperationsvertrag unter anderem die gegenseitige Teilnahme an schulischen und betrieblichen Veranstaltungen vor – beispielsweise die Einbeziehung der Praktiker aus dem Unternehmen in den Bereich Schule für das Profil Technik. Dieser Aspekt verdient nach Ansicht des Fachkonferenzleiters Hermann Schnieders ein besonderes Augenmerk. Heike Zinke, Fachbereichsleiterin Wirtschaft, wiederum freute über die Bereitstellung von Ausbildungsplätze für Industriekaufleute. Dieser Bereich werde besonders gerne von den Schülerinnen gewählt.

Wichtiger Baustein für Berufswahl

Die didaktische Leiterin Marion Schwegmann sieht in der Vereinbarung von Kompetenzprofilen, wie im Kooperationsvertrag vorgesehen, für die Oberschule einen wichtigen Baustein für die Vorbereitung der Schüler der Abschlussjahrgänge auf die Anforderungen im Beruf. Josef Siemer zeigte sich sehr zufrieden und betonte die Win-Win-Situation für beide Seiten, wird es doch auch für Betriebe zunehmend schwerer, die Ausbildungsplätze alle zu besetzen.