Berge. Noch bis zum 22. Februar 2019 können Bürger die Unterlagen zur Unterschutzstellung des Landschaftsschutzgebietes „Bäche im Artland“ einsehen. Die Interessengemeinschaft Anten, Berge, Dalvers will nun über das Vorhaben informieren und hat zudem einen Anwalt eingeschaltet, der die Interessen der betroffenen Bürger vertreten soll.

Wie berichtet, hat sich die Interessengemeinschaft im November als nicht eingetragener Verein gegründet. Sie will sich für die Belange von Grundstückseigentümern und Pächtern einsetzen, die von der Anpassung der Schutzgebiete „Suddenmoor“ und „Artländer Bäche“ an den Fauna-Flora-Habitat-Status – kurz FFH – betroffen sind.

Dass Suddenmoor-Gebiet hat der Landkreis inzwischen – wie berichtet – abgearbeitet. Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt ist das Unterschutzstellungsverfahren am 2. Juli abgeschlossen. Bund, Land und der Landkreis als ausführende Behörde vor Ort haben damit die Vorgaben der EU umgesetzt. Inhaltlich bedeutet dies, dass die bisherige Schutzgebietsverordnung dem FFH-Status angepasst und erneut als Naturschutzgebiet ausgewiesen worden ist.

Pläne liegen öffentlich aus

So weit gediehen sind die Pläne für das FFH-Gebiet „Bäche im Artland“ noch nicht. Hier ist geplant, einen großen Teil der infrage kommenden Flächen entlang der Bäche als Landschaftsschutzgebiet auszuweisen, ein weiterer Teil – dazu gehört der Wehdemühlenbach – soll als Naturschutzgebiet deklariert werden, da diese Flächen ohnehin schon entsprechend deklariert sind. Insbesondere gehe es darum, das kleinfischreiche Fließgewässernetz mit seinen Ufern und angrenzenden Auenbereichen zu erhalten, wie der Landkreis mitteilt. Hinzu käme der Schutz von einzelnen Eichen-, Buchen- und Moorwäldern.

Seit dem 20. Dezember liegen die Pläne nun in den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau und Neunkirchen sowie beim Landkreis öffentlich zur Einsicht aus. Zudem sind die Unterlagen auf der Startseite der Homepage des Landkreises unter www.landkreis-osnabrueck.de einsehbar.

Bedenken bis zum 22. Februar 2019 äußern

Noch bis zum 22. Februar haben Bürger die Gelegenheit, Anregungen und Bedenken vorzutragen. Der Landkreis wird sie anschließend abwägen und dem Kreistag zum Beschluss vorlegen. Danach kann die Verordnung mit Veröffentlichung im Amtsblatt – so wie beim Suddenmoor-Gebiet – in Kraft treten. Aber auch dann können Betroffene noch innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten Rechtsmittel einlegen. Mit anderen Worten: Auch beim Suddenmoor-Gebiet ist möglicherweise noch nicht das letzte Wort gesprochen.

Die Interessengemeinschaft hat inzwischen den Anwalt Helmar Hentschke aus Potsdam eingeschaltet, wie der stellvertretende Vorsitzende der Interessengemeinschaft, Christian Bielefeld, mitteilt. Er ist spezialisiert auf Umwelt- und Planungsrecht und befasst sich zudem mit naturschutzrechtlichen Fragen, insbesondere bei der nationalen Unterschutzstellung von FFH- und Vogelschutzgebieten, wie es auf der Homepage von „HSA Rechtsanwälte“ heißt.

Anzeige Anzeige

Vortrag und Podiumsdiskussion geplant

Helmar Hentschke wird am 1. Februar um 18 Uhr zur Mitgliederversammlung der Interessengemeinschaft im Heimathaus in Anten kommen und dort einen Vortrag zu rechtlichen Aspekten rund um das Thema FFH halten und anschließend für Fragen zur Verfügung stehen. Unter anderem werde es auch darum gehen, wie die betroffenen Mitglieder der Interessengemeinschaft jeweils am besten ihre Einwände beim Landkreis geltend machen könnten, so Christian Bielefeld. Weiterhin wird Ludger Bernhold, Leiter der Fachgruppe „Ländliche Entwicklung“ in der Außenstelle Bersenbrück der Landwirtschaftskammer, für Fragen zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus ist geplant, am 18. Februar eine Podiumsdiskussion zu veranstalten. Dazu sollen Landrat Michael Lübbersmann, Berges Bürgermeister Volker Brand sowie Rechtsanwalt Helmar Hentschke eingeladen werden. Die Interessengemeinschaft erhoffe sich mit diesen beiden Veranstaltungen mehr Klarheit, was, wie und warum es in den fraglichen Gebieten passieren solle, so Christian Bielefeld. Die Grundstückseigentümer und Pächter fühlten sich nach wie vor schlecht informiert und seien darüber verärgert.