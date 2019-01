Fürstenau. Der Kegelverein „KC Hätt nich dacht“ besteht seit zehn Jahren. Aus diesem Anlass erschienen die Kegelbrüder um Kegelvater Roy Mönster durchweg im festlich dunklen Anzug mit vereinsinterner Krawatte auf der Kegelbahn im Uffz in Fürstenau.

Bei einem zufälligen Zusammentreffen in einem Hollensteder Getränkehandel beschlossen vor zehn Jahren Thomas Tholemeyer-Nöring, Philipp Tholemeyer-Nöring, Felix Lammers, Daniel Richter, Thomas Brinkers, Roy Mönster, Christian Tholemeyer-Nöring, Hendrik Ramm, Matthias West, André Posselt, Chris Albers und Daniel Schmiemann ihren Kegelklub zu gründen. Startschuss war am 10. Januar 2009 auf der Kegelbahn des Gasthofs am Sellberg. Fünf Jahre später verlegten sie ihre Kegelabende ins Uffz.

An diverse feuchtfröhliche Kegelfahrten erinnern sie sich gerne. Da war das Zelten in Elisabethfehn und der Besuch im Wunderland Kalkar am Rhein. In einem Heuhotel in Haselünne waren sie zu Gast und beim Deichbrand-Festival in Cuxhaven hatten sie großen Spaß. Einen gewissen lokalen Bekanntheitsgrad erreichten sie durch ihren Besuch in der Plattenkiste beim Radiosender NDR 1 Niedersachsen. In der Live-Sendung mit Julia Vogt stellten Roy Mönster, Chris Albers und Daniel Richter ihren Verein vor. „Eine Jubiläumstour ist für dieses Jahr in Planung“, erklärt Mönster.

Große Erfolge beim Pokalkegeln haben sie nicht vorzuweisen. Zweimal trugen sie die „Rote Laterne“ davon. „Wenn‘s nicht klappt, ist die Bahn schuld“, sind sich die Kegelbrüder mit einem Augenzwinkern einig. Allerdings konnten sie schon einmal mit Hendrik Ramm den besten Einzelkegler stellen. Daniel Schmiemann erreichte den seltenen Wurf „Acht ums Vordereck“. Einmal im Jahr trägt der Klub eine vereinsinterne Meisterschaft aus. Amtierender Meister ist Hendrik Ramm. Zur Tradition ist inzwischen das jährliche Hähnchenessen geworden.

Kassenwart Felix Lammers überraschte seine Kegelbrüder mit einem besonderen Jubiläumsgeschenk. Jeder Mann erhielt schwarze Socken und Boxershorts mit dem Namenszug des Vereins. „Geeignet zum sofortigen Gebrauch, gewaschen habe ich sie schon“, versicherte er. Jetzt fehlen nur noch die passenden Oberhemden und Pullover.