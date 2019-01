Fürstenau. Die Wege auf der Schlossinsel und im Bürgerpark in Fürstenau sind teilweise in einen sehr schlechten Zustand. Darüber ärgern sich Bürger – auch Heinz-Georg Overhoff. Er sieht Gefahr im Verzug. Die Samtgemeinde und die Stadt Fürstenau versprechen Abhilfe.

Am Samstag sei er vom Mühlenbrink kommend über die Bundesstraße in den Bürgerpark gegangen, um auf die Schlossinsel zu kommen, so Heinz-Georg Overhoff. Dort habe er an der Enthüllung des neuen „Dackeldenkmals“ teilnehmen wollen. Die Wege hätten aus einem Gemisch von Schlamm und Blättern bestanden und einen schlechten Eindruck gemacht.

Nach Ansicht von Heinz-Georg Overhoff muss der Gehweg im derzeitigen Zustand aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Er stelle eine Gefahr dar, nicht nur für ältere Bürger. Weiterhin fehle schon seit Jahr und Tag eine Beleuchtung dieses Verbindungsgehweges vom Mühlenbrink zum Stadtkern. Warum würden keine Leuchten aufgestellt?

Trütken: Bauhof ist bereits aktiv

Die Stadt Fürstenau müsse unverzüglich über die Haushaltsstellen „Straßenverbesserung- beziehungsweise -unterhaltung“ sowie „Straßenbeleuchtung“ diese Vorhaben als Akt der laufenden Verwaltung im Rahmen der Gefahrenabwehr in Angriff nehmen – falls es keine Haushaltsstelle für Gehwege gebe. Dazu bedürfe es im Übrigen Gründen der Dringlichkeit keines „Ratsentscheidungsverfahrens“, da seines Erachtens Gefahr in Verzug sei, so Heinz-Georg Overhoff.

Wie Stadtdirektor Benno Trütken am Montag erklärte, habe der kommunale Bauhof bereits vergangene Woche in einem ersten Schritt die Stiche an den Wegerändern erneuert, damit das Wasser besser ablaufen könne. Wenn es das Wetter zulasse, würden in dieser Woche nun die Senken auf den Wegen mit Material aufgefüllt. Unabhängig von diesen Reparaturarbeiten sollen im Sommer eine Reihe von Wegen von Grund auf saniert werden. Das eingebaute Material sei inzwischen so verdichtet, dass das Wasser nicht mehr richtig absickern könne. „Ausbessern hilft da nicht mehr“, erklärte der Stadtdirektor.

„Keine Gefahr im Verzug“

Im Haushaltsentwurf, der derzeit diskutiert wird, hat die Samtgemeinde Fürstenau für 2019 Investitionen in Höhe von 68.500 Euro vorgesehen. Sie ist aber nur für die Wege auf der Schlossinsel zuständig. Neben der Grundsanierung ist dort zudem im Bereich des ehemaligen Gefängnisses, das derzeit zu einem Erlebnishotel umgebaut wird, wegen des Fahrzeugbetriebes eine Pflasterung des Weges angedacht, so Benno Trütken.

Für den städtischen Teil des Wegenetzes im Bürgerpark sind buchführungstechnisch keine Investition geplant, sondern aufwendigere Unterhaltungsvorhaben im Rahmen der allgemeinen Straßen- und Wegeunterhaltung. Der finanzielle Aufwand werde aber wahrscheinlich in ähnlicher Höhe wie bei der Samtgemeinde liegen, da mehr Strecke ausgebessert und saniert werden müsse, wie der Stadtdirektor betonte. Zur fehlenden Beleuchtung erklärte Benno Trütken, dass seinerzeit der Rat beschlossen habe, nicht alle Wege auf der Schlossinsel und im Bürgerpark zu beleuchten, die Hauptwege aber schon. Er sehe keine „Gefahr im Verzug“, erklärte der Stadtdirektor.