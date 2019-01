Fürstenau. Es geht voran in Fürstenaus Innenstadt, zwar langsam, aber immerhin. Bevor Bau- und Sanierungsarbeiten beginnen, müssen zunächst Planungen und rechtliche Fragen geklärt werden. Überdies bereitet die Stadt den Verkauf des Grundstückes vor auf dem früher die Marktapotheke stand.

Die Bauzäune gegenüber des Marktplatzes sind weg; die Fläche der ehemaligen Marktapotheke ist bereinigt. Hier kann derzeit geparkt werden. Es gibt gleich drei Zufahrtsmöglichkeiten: Von der Großen Straße aus ist gegenüber des Marktplatzes eine Zufahrtsmöglichkeit eingerichtet worden. An dieser Stelle standen zuvor einige Bänke und Spielgräte, die zurückgebaut wurden. Weiterhin ist der Platz von der Kleinen Straße und von der Schwedenstraße aus erreichbar.

„Somit präsentiert sich die Fläche rund um den Markt gleich nach dem Jahreswechsel etwas aufgeräumter“, beschreibt Stadtdirektor Benno Trütken die gegenwärtige Situation. „Zwar gibt es im Rahmen der Innenstadtsanierung noch viel Handlungsbedarf, aber die Fläche der ehemaligen Marktapotheke ist bereinigt und auch in der Kleinen Straße wurde der Zustand überarbeitet“, so Trütken weiter. Nun biete sich bis zur Vermarktung der etwa 1500 Quadratmeter inklusive der östlich angrenzenden Gebäude eine Schotterfläche, die nun beispielsweise auch für Veranstaltungen genutzt werden kann.

Gesucht würden nun Kaufinteressenten für das Grundstück, die mit angemessenen Nutzungs- und Bebauungsideen überzeugen könnten, und zwar so, dass sie sich konfliktfrei in das städtebauliche Umfeld einfügten, so Benno Trütken weiter. Unterlagen für ein „Interessenbekundungsverfahren“ befänden sich in der Vorbereitung. Voraussetzung sei eine überwiegend gewerbliche Nutzung. Eine untergeordnete Wohnnutzung sei denkbar.