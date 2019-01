mkun Schwagstorf. Beim Neujahrskaffee der Kirchengemeinde St. Bartholomäus Schwagstorf hat der Senioren-Arbeitskreis den vielen Besuchern ein paar vergnügliche Stunden beschert.

Es gab ein frohes Wiedersehen mit Pater Aloys Schwerdt, der zu Beginn des Nachmittags die Tischmesse leitete, wobei er den Dank für das vergangene Jahr in den Mittelpunkt stellte. Angelika Wencker las eine Geschichte aus der entbehrungsreichen Nachkriegszeit vor. „Die Versuchung“ beschreibt eindrucksvoll hartherzige Gier, Hunger, Hoffnung und gläubiges Vertrauen in die Mitmenschen.

Nach der Kaffeetafel mit Weggen und Weihnachtsgebäck erwartete die Anwesenden ein besonderer Leckerbissen: Im Flur des Pfarrheims versammelte sich eine aufgeregte Kinderschar. 25 Mädchen und Jungen vom Kindergarten über Grundschule bis zur sechsten Klasse gaben ein exklusives musikalisches Gastspiel. Sie hatten sich zu einem Projektchor zusammengefunden unter der Leitung von Monika Brüwer, Nicole Niemeyer, Sonja Wencker und Andrea Herrmann an der Gitarre.

Ohne Zugabe geht es nicht

Selbstbewusst nahmen die jungen Sänger Aufstellung und sangen aus voller Kehle „Alle Jahre wieder“, „Engel auf dem Felde“ und „Feliz Navidad“. Die Freude am Singen war ihnen deutlich anzumerken. Der Funke sprang sofort auf das Publikum über, das begeistert mitklatschte. Es folgten weitere Lieder, die der Kinderchor auch beim Krippenspiel am Heiligen Abend und beim Singen an der Krippe „zwischen den Feiern“ gesungen hatte. Natürlich forderten die Zuhörer eine Zugabe. „Wer klopfet an“, das Lieblingslied der Kinder kam zu Gehör. Laut und deutlich sangen sie mit ausgeprägter Mimik und Gestik, einfach herzerfrischend. Spontan gaben sie auf besonderen Wunsch von Karl und Julius noch eine weitere Zugabe mit „Jesus ist geboren“.

Als Dank gab es von Angelika Wencker Süßigkeiten und eine Zuwendung für einen Kinonachmittag auf Wenckers Diele. Auch bei Pater Aloys Schwerdt, bei den Küsterinnen Maria Kemme und Gudrun Schulte sowie bei der Pfarrsekretärin Elisabeth Bieling bedankte sie sich für deren Einsatz.