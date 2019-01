Gerechtigkeitsbewusste Legende auf vier Pfoten: Simone Schleicher, Herbert Gans, Birgit Ahaus, Anita Dirkmann und Benno Trütken (von links) enthüllen das Denkmal von Dackel Sauser. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. In Fürstenau gab es in den 1950er und 60er Jahren wohl kaum jemanden, der ihn nicht kannte: Sauser, der Dackel vom früheren Amtsrichter Wolfgang Parisius. Er stolzierte gerne durch den Gerichtssaal und bellte auch schon mal Angeklagte an. Nun ist ihm ein Denkmal gesetzt worden.