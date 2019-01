Die Pfeifen der Orgel in der Lutherkirche werden gereinigt. Außerdem will Orgelbauer Georg Schloetmann der Orgel ihren ursprünglichen Klang zurückgeben. Foto: Nina Strakeljahn

Berge. Die Orgel in der Lutherkirche in Berge ist eine Besonderheit. In den nächsten Monaten wird sie nun restauriert.