Hollenstede. Bis zum 21. Januar 2019 trifft sich der Hollensteder Krippenverein zehn Mal, um seine Krippenlandschaft in der Kirche Maria Rosenkranz auf der Basis des Evangeliums zu „bespielen“. Dabei werden die Figuren immer wieder umgekleidet, neu angeordnet und ausgetauscht.

Seit fast 20 Jahren treffen sich sieben Frauen und fünf Männer unter der Regie von Elfriede van Wulfen. Alle sind mit Herzblut bei der Sache. „Vor unserer Zeit hat es schon eine kleinere Krippe gegeben, die von der Pfarrjugend aufgebaut wurde“, erinnert sich van Wulfen. Im März 2000 sei auf den Rat von Pfarrer Hubert Schütte aber beschlossen worden, eine neue Krippe anzuschaffen.

„Eine Woche nach Ostern machten wir am 26. April eine Wallfahrt nach Kevelaer, wo wir in der Kunstwerkstätte Wehling/Pferdmenges die neuen Figuren aus Kunstharz abholten“, berichtet van Wulfen. Eine ähnliche Krippe hatte die Frauen in einer Meppener Kirche begeistert. Das große Ensemble beinhaltet außer der Heiligen Familie mit Ochs und Esel eine Hirtenfamilie mit vielen Schafen sowie die Heiligen Drei Könige mit zwei Elefanten, einem Kamel und einem Pferd.

Heilige Drei Könige reisen durch die Landschaft

Über allem leuchtet ab dem 6. Januar (Dreikönigstag) der Stern, und der auf einem Podest stehende Engel wird entfernt. Ab dem ersten Advent ist eine Rose zu sehen, die aus einer Baumwurzel entspringt. Im Laufe der Advents- und Weihnachtszeit folgen weitere Darstellungen mit Johannes als Rufer in der Wüste, die Begegnung zwischen Maria und Elisabeth oder zwischen Maria und dem Engel.

Ab dem 15. Januar reisen die Könige wieder in Richtung Hirtenfeld, damit die Flucht nach Ägypten aufgebaut werden kann. Vor Weihnachten waren die Könige bereits aus verschiedenen Richtungen kommend im Altarraum zu sehen. Zum Dreikönigstag sitzt das Jesuskind angekleidet auf Maria Schoß, während es ab Heiligabend in einem Wickeltuch in der Krippe liegt. Die schönen Kleider der Figuren wurden teilweise schon vor rund 20 Jahren von fleißigen Frauenhänden genäht, welche kostbare Stoffe aus Brautkleidern und anderen Materialien verwendeten.

Idee stößt durchweg auf positive Resonanz

Ein Zimmermann hatte ein stabiles Holzgerüst gebaut, das vier Männer jeweils vor Weihnachten aufstellen. Der Untergrund muss das gesamte Krippenensemble und die Krippenbauer selbst tragen. „Es gibt verschiedene Lesejahre der Evangelien, sodass die Krippenszenen von Jahr zu Jahr variieren“, erläutert van Wulfen. „Den Aufbauplan bekommen wir von der Gemeindereferentin. Wir haben auch mehrere Fotoalben, die wir uns während des Aufbaus anschauen.“

Nach dem ersten Krippenaufbau lassen sich die Frauen Kaffee und Plätzchen schmecken. Da die Resonanzen auf „ihre Krippe“ durchweg positiv sind, macht der Krippenaufbau Rita Lammers, Ingeborg Schmiemann, Josefa May, Beatrix Hoppe und Dorothee Ahrens sichtlich viel Spaß. Letztere soll in diesem Jahr noch einen Panoramahintergrund für die Krippe auf Leinwand malen. Er soll die geschickt drapierten Tücher ersetzen. Im kommenden Winter wird das Gesamtkunstwerk zum 20. Mal aufgebaut. Dann feiert auch die Kirche ihren 90. Geburtstag.