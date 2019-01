Fürstenau. Ein 82-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwochmittag bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Er war frontal von einem Auto erfasst worden.

Der 82-jährige Fahrradfahrer befuhr am Mittwoch gegen 12.06 Uhr in Fürstenau den Radweg an der Bundesstraße 214 in Richtung Stadtmitte. Ein Autofahrer, der aus dem Robert-Bosch-Ring auf die Bundesstraße abbiegen wollte, übersah laut Polizei den von rechts kommenden Radfahrer. Der 82-jährige Mann aus Fürstenau wurde frontal von dem BMW erfasst.

Er zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Osnabrücker Krankenhaus. Der 56-jährige Autofahrer aus Fürstenau erlitt einen Schock. Für die Unfallaufnahme war die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt.