Der zügige Einsatz beim Löschen eines alten Fachwerkhauses an der Schwedenstraße in Fürstenau im Sommer verhinderte ein Ausbreitung des Brandes auf weitere Gebäude. Archivfoto: Jürgen Schwietert

Fürstenau/Bippen/Berge. Die sieben Feuerwehren in der Samtgemeinde Fürstenau haben bei der Tagung der Ortsbrandmeister Bilanz gezogen. Insgesamt rückten die Helfer zu 111 Brandeinsätzen und 101 technischen Hilfsleistungen aus. Erfreulich: Wie im Jahr 2017 gab es auch 2018 bei Verkehrsunfällen in der Samtgemeinde Fürstenau keine Totesopfer, so Gemeindebrandmeister Reiner Berndsen.