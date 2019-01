Berge. Einen besonderes Gast hat Leser Wilfried Schröer entdeckt. Regelmäßig besucht ein Grünspecht seinen Garten in Grafeld, einem Ortsteil von Berge.

"Bei uns im Garten tummelt sich regelmäßig ein Grünspecht herum, seit bestimmt weit über einem Jahr", berichtet Schröer. Wegen seiner grünen Farbe ist ihm der Vogel zunächst gar nicht so aufgefallen, doch dann hat er ihn entdeckt. Alle paar Wochen schaut der Vogel auf Nahrungssuche im Garten vorbei.

Schröer und seine Tochter Kristin haben den Grünspecht über einen längeren Zeitraum bei seiner intensiven Nahrungssuche beobachtet. Und plötzlich folgte noch ein zweiter Grünspecht. Durch den auffällig roten Kopfstreifen kann man sie gut erkennen.

Flügelspannweite von bis zu 52 Zentimetern

Der Grünspecht wird auch als Grasspecht oder Erdspecht bezeichnet. Er kann bis zu 32 Zentimeter lang werden und seine Flügelspannweite bis zu 52 Zentimeter betragen. Seine Oberseite ist dunkelgrün, die Unterseite ist blass hell- bis graugrün gefärbt. Der Kopf ist an den Seiten durch eine schwarze Gesichtsmaske gezeichnet. Der Oberkopf und der Nacken sind rot.

Grünspechte leben in den Höhlen alter und dicker Bäume und ernähren sich am liebsten von Ameisen. Deshalb suchen sie ihre Nahrung auch am Boden. Der Grünspecht hat einen charakteristischen Gesang. Sein dynamischer, meist mehrsilbiger Ruf gleicht einem gellenden Lachen: „kjückkjückkjück“. Im Jahr 2014 wurde der Grünspecht zum "Vogel des Jahres".