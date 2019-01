Quakenbrück. Alle Jahre wieder erfreut die Instrumentalgruppe Badbergen/Bersenbrück die Bewohner des St. Sylvesterstifts in Quakenbrück mit Violinen, Kontrabass, Tuba, Querflöten, Trompete, elektronischem Klavier und einer Solosängerin unter Leitung von Pastor Bernhard Bauch mit einem stimmungsvollen Konzert.

Das Friedenslicht sei aus dem Heiligen Land erstmals sogar per Flugzeug in alle Welt gebracht worden, sagte der Dirigent. Freude darüber kam zum Ausdruck in den Musikstücken und Liedern, die die jungen Künstler mit beeindruckendem Geigenspiel, mit Flöten und Tasteninstrument vortrugen.

So manche Bewohner sangen mit, wenn „Vom Himmel hoch“, „Ehre sei Gott“ oder „Zu Bethlehem geboren“ erklangen. Dass „Oh du fröhliche“ ursprünglich als Seemannslied aus Sizilien stammt, rief Staunen hervor. Zum Abschluss spielte die Instrumentalgruppe sehr hörenswert die Adventskantate „Tochter Zion freue dich“ von Georg Friedrich Händel, ein anspruchsvolles Stück.

Pastor Bauch wünschte Gesundheit und gute Gemeinschaft und bekam ein herzliches Dankeschön zurück, bevor auch Marlene Macke sich stellvertretend für das Sylvesterstift bei der jungen Musikformation bedankte.