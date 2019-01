mkun Fürstenau. Er ist inzwischen 75 Jahre alt, legt aber immer noch täglich 30 bis 40 Kilometer mit seinem Rennrad zurück und tut nebenbei Gutes, in dem er achtlos weggeworfene Flaschen sowie Dosen am Wegesrand aufsammelt und einlöst – der Fürstenauer Dieter-Wolfgang Langhans. Nun spendete er 300 Euro für die Kinderkrebshilfe.

Für das Team der Fürstenauer Kinderkrebshilfe war es gleich zu Beginn des neuen Jahres eine schöne Überraschung. In entspannter Atmosphäre bei Kaffee und Gebäck überreichte Dieter-Wolfgang Langhans den engagierten Frauen einen Geldbetrag in Höhe von 300 Euro, den diese an die Klinik für pädiatrische Hämatologie und Onkologie im Universitätsklinikum Münster und an den Verein Kinderhospiz Löwenherz in Syke weiterleiten werden.

Für die Umwelt und für die gute Sache

„Ich habe immer überlegt, wie ich anderen Menschen helfen könnte. Da kam mir eine Idee“, so der 75-Jährige. Bei seinen täglichen 30 bis 40 Kilometer langen Touren mit dem Rennrad, dem Mountainbike oder auf Inlineskatern sind ihm die vielen Flaschen und Dosen an Straßenrand aufgefallen. „Ich beschloss, das Leergut zu sammeln und den Erlös zu spenden. So tue ich etwas für die Umwelt und kann gleichzeitig ein soziales Projekt oder eine gemeinnützige Organisation unterstützen“, freut sich Dieter-Wolfgang Langhans. Den Erlös, den er aus eigener Tasche aufstockte, übergab er nun.

Zum Wehrdienst nach Fürstenau

Der gebürtige Westpreuße ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Bereits als Jugendlicher betrieb er zudem in Achim bei Bremen Radfußball. Im Alter von 17 Jahren absolvierte er dann seinen Wehrdienst in der Pommernkaserne in Fürstenau und lernte hier seine spätere Ehefrau Hannelore kennen, die das Radfahren ebenfalls für sich entdeckt hat. Beide Eheleute sind sehr sportlich. Tennis, Laufen und Joggen gehören noch heute zu ihren Aktivitäten. Anlässlich des Neujahrsempfangs der Samtgemeinde Fürstenau wird Dieter-Wolfgang Langhans in diesem Jahr mit dem 55. Sportabzeichen in Gold ausgezeichnet.

Ein kleiner „Fuhrpark“

In der Garage zeigt er nicht ohne Stolz seinen „Fuhrpark“. Fünf Räder sind hier untergebracht. Zwei davon gehören Ehefrau Hannelore, die anderen drei werden regelmäßig von dem durchtrainierten Fürstenauer bewegt: ein Mountainbike, ein ultraleichtes Rennrad und ein wertvolles Haibike, das speziell für ihn vermessen und angefertigt wurde. Je nach Witterung und Geländebeschaffenheit ist er mal mit dem einen, mal mit dem anderen Rad unterwegs.

Extremes Mountainbikefahren im Hochgebirge in der Schweiz und in Österreich gehört ebenfalls zu seinen Leidenschaften, wobei er auch einige Verletzungen davongetragen hat, wie Dieter-Wolfgang langhans Einräumt. Mit dem Haibike hat er sogar das 2650 Meter hohe Chörbschhorn in Davos in der Schweiz bezwungen.

Übrigens: Inzwischen hat er schon wieder eine ansehnliche Anzahl von Dosen und Flaschen gesammelt.