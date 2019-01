Altkreis Bersenbrück. Auch in den vier Samtgemeinden des Nordkreises waren die Sternsinger an diesem Wochenende wieder unterwegs. Das „Bersenbrücker Kreisblatt“ hat einige Jungen und Mädchen begleitet. Und Erwachsene, die seit 25 Jahren für die Ankumer Kindergärten singen.

Keine Bürgermeisterkette, aber umso mehr Kronen im Sitzungssaal? Kein Wunder, mehr als fünfzig „Könige“ erobern das Quakenbrücker Rathaus: Sternsinger, die getreu dem Motto 2019 „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ in diesen Tagen um Spenden bitten.

Emma Weiß als Vertreterin des Stadtrats freute sich über den Sammelerfolg. „Ich finde es gut, dass ihr euch eingesetzt habt.“ Samtgemeindebürgermeister Claus Peter Poppe half beim Anbringen des bekannten Kürzels C+ M + B an die Tür des Rathaussaals. Pfarrer Bernhard Lintker ermunterte die Kids zu erzählen. Aus vielen Kehlen erklang glockenhell das Lied „Wir kommen daher aus dem Morgenland“.

Nach dem Aussendungsgottesdienst in der St.-Servatius-Kirche in Berge zogen am Samstag 75 Mädchen und Jungen in 21 Gruppen durch Berge und die umliegenden Gemeinden. „In diesem Jahr haben sich wieder so viele Kinder vom vierten bis neunten Schuljahr gemeldet, dass alle Haushalte einen Besuch der Sternsinger erhalten“, freuen sich die Organisatorinnen Ines Escher und Birgit Hollermann.

Pfadfinder organisieren

Nasskalt und windig war es. Das hielt die Jungen und Mädchen aber nicht von ihrer Mission ab. Einige Gruppen gingen zu Fuß, andere wurden von Fahrern in die umliegenden Ortschaften begleitet. Eine Gruppe wurde zudem von einer großen Geburtstagsgesellschaft im Saal Schohaus erwartet.

Auch die vier Freundinnen Alina, Sophie, Hanna und Carla waren unterwegs. Ihren Text kennen sie längst auswendig. Den Spickzettel auf der Rückseite des Sterns brauchten sie nicht.

Als Ole, Leon und Hannes ihre Fußtour durch Berge beenden, bringt ihr Fahrer Axel Escher sie nach Hartlage. Fleißige Hände bereiteten hier das Mittagessen für die Sternsinger vor.

Ab 13 Uhr versammeln sich Kinder und Jugendliche im Keller des Neuenkirchener Pfarrheims und ziehen die farbenfrohen Kostüme an, die von Marianne Horstschneider-Steinkamp und Elisabeth Fischer gewaschen und gepflegt werden. „Wir hoffen, dass wir die acht Gruppen vollkriegen, ansonsten bilden wir Dreiergruppen, und das Sternchen fällt weg“, erklärt Leon Schmidt von den Pfadfindern Neuenkirchen, Organisator der Sammlung für Pater Johannes Sannig in Brasilien. „Der größte Teil sind Gruppenkinder, am Samstag haben wir etwa 16 Helfer, am Sonntag sind es sogar etwa 26“, verriet der 19-Jährige. „Zweieinhalb bis drei Stunden wird eine Autotour dauern, bei der so 30 bis 40 Haushalte besucht werden, die Fußgruppen werden im Ortskern etwa 50 bis 60 Besuche machen.“

Luisa und Noah Pinnow, Leonie Bruns und Finn Möller bilden das Team der Tour Limbergen 2. André Dopheide fährt sie.

Vor 25 Jahren hatten sich Helmut Brinkmann, Manuela Wengh und Stefan Schmidt überlegt, dass sie doch auch auf dem Schwedsberg in Ankum als Sternsinger von Haus zu Haus gehen und für eine gute Sache sammeln könnten. Der Erlös ging in all den Jahren je zur Hälfte an den Kindergarten Am Kattenboll und den St.-Nikolaus-Kindergarten in Ankum.

Jedes Jahr freuten sich die Kitas über die Spende, von der man Sachen anschaffen konnte, die gerade gefragt waren. Manchmal war es Spielzeug, manchmal Bücher, oder es wurde für eine größere Anschaffung zur Seite gelegt. In jedem Fall ging es aber immer an die Kinder.

Inzwischen haben andere „Könige“ übernommen. In diesem Jahr stellten sich mit Ulrike Behre, Rita Kuhlmann, Annegret Meistermann, Gudrun Brinkmann, Louis Brinkmann, Sunita Brinkmann und Jan Sparenberg dieser Aufgabe, immerhin mussten 35 Haushalte besucht werden. Karin Kleine-König von der Kita „Am Kattenboll“war zur Aussendung auf den Schwedsberg gekommen, um sich auch im Namen der Kita-Leiterin von St. Nikolaus, Elisabeth Thale, für das Engagement zu bedanken. Ihr Dank galt aber auch den Bewohnern des Schwedsbergs als Spendern. Und dann ging es mit dem Lied „Wir sind die Weisen aus dem Morgenland“ in zwei Gruppen auf die Tour, um reichlich Geld für die beiden Kitas zu sammeln.