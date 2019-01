jesc Fürstenau. Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter den Mitgliedern der Fürstenauer Feuerwehr. Sie leisteten mehr als 12.500 Stunden Dienst, wie es bei der Mitgliedersammlung hieß. Dort standen zudem Beförderungen und Ehrungen im Mittelpunkt. Ein Überblick.

Feuerwehrleute und Gäste hieß Gunnar Tetzlaff als Ortsbrandmeister willkommen. Sein besonderer Dank galt dem aktiven Team, darunter dem Kommando sowie der Verwaltung und den Partnern der Feuerwehrleute für die Unterstützung. Weiterhin hob er den stellvertretenden Ortsbrnadmeister Castenn Knocke hervor, der bei den Planungen für den neuen Einsatzleitwagen) besonders mit Blick auf technische Details unverzichtbar gewesen sei.

43 Brandeinsätze

Zum Rückblick: Schriftführerin Christin Krieger rief noch einmal die wichtigsten Einsätze und Ereignisse des vergangenen Jahres in Erinnerung. Unter anderem ging auf die Brände auf dem Campingplatz und im Alten- und Pflegeheim Pastor-Arning-Haus sowie auf den Großbrand an der Schwedenstraße. Überdies hob sie das Kameradschaftsfest und das gemeinsame Seminar von Polizei und Feuerwehr zur besseren Zusammenarbeit hervor. Es habe nachhaltige Wirkung gezeigt.

Statistik: Die Feuerwehr rückte zu 43 Brandeinsätzen, darunter der Moorbrand bei Meppen und zu 38 Hilfeleistungseinsätzen aus. Im aktiven Dienst sind 58 Mitglieder tätig. Der Jugendfeuerwehr gehören 15, der Altersabteilung 19 und dem Musikzug 24 Mitglieder an. Im Förderverein sind 80 Mitglieder, davon 39 Feuerwehrleute. Ehrenmitglied ist Helmut Kamlage.

Respekt und Anerkennung

Grußworte: Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken bedankte sich für die für die geleistete Arbeit der Feuwerehrleute. Unter anderem ging es auf die Probleme mit dem Löschwasser wegen des sehr trockenen Jahres ein und verwies auf den Feuerwehrbedarfsplan, in dem geregelt wird, wann die Samtgemeinde in Absprache mit den Verantwortlichen der Feuerwehren was anschaffen kann und muss.

Beeindruckt von der Arbeit der Feuerwehr zeigte sich auch die neue Feuerwehrsachbearbeiterin der Samtgemeinde, Magdalena Föcke: „Das fordert Respekt und Anerkennung“.

Unterdessen ging Gemeindebrandmeister Reiner Berndsen auf die Zusammenarbeit der sieben Ortsfeuerwehren ein. Sie habe sich bewährt. Für das gute Miteinander dankten die Ortsbrandmeister Josef Hemme (Schwagstorf) und Rolf Tepe (Vechtel) sowie der DLRG-Vorsitzende Walter Möller.

Feuerwehr und Polizei arbeiten gut zusammen

Martin Portala, der zusammen mit Manfred Harbecke die Polizeistation in Fürstenau leitet, dankte für die professionelle Hilfe durch die Feuerwehr. „Es ist toll was ihr leistet“, betonte er. Sein besonderer Dank galt Carsten Knocke, Florian Keßler und Lukas Senger für das gut vorbereitete Seminar von Feuerwehr und Polizei.

Im Namen der Fürstenauer Bevölkerung dankte wiederum Bürgermeister Herbert Gans für die stete Einsatzbereitschaft auf freiwilliger Basis. Der Vorsitzende der Markgenossenschaft, Helmut Kamlage, zugleich Ehrenmitglied in der Feuerwehr, dankte für die Löscheinsätze n den Wäldern der Markgenossenschaft. Eine Ausbreitung des Feuers habe so verhindert werden können. Helumt Kamlage schlug vor, künftig eine gemeinsame Begehung im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes durchzuführen.

Schlauchbootrennen auf dem Schlossteich

Termine: Der Kohlgang findet am 26. Januar statt. Das Kameradschaftsfest wird am 9. Februar gefeiert. Am 10. August geht es wieder zum Schlauchbootrennen auf den Schlossteich. Weiterhin sind eine gemeinsame Fahrt mit den Borgsdorfer Kameraden zur Partnerfeuerwehr in Ruurlo (Niederlande) sowie im Herbst wieder ein Semianr von Polizei und Feuerwehr geplant.