Merzen. Dass es sich bei dem Merzener Dorfgemeinschaftshaus wirklich um eine Einrichtung für alle Generationen handelt, davon konnten sich am ersten Samstag dieses Jahres die Besucher der dort ansässigen Physiotherapiepraxis „Physio … plus“ ein Bild machen. Ein Schnuppertag machte auf die neuen Angebote im Haus aufmerksam.

Nachdem der bisherig genutzte Kursraum im ersten Obergeschoss nun zeitnah zu einer Kapelle umgewandelt werden soll, wurden die Räume im Untergeschoss, in denen das ursprünglich geplante Bewegungsbad nicht mehr entstehen wird, jetzt zu Gruppenübungsräumen umfunktioniert. „Wir haben mit allen Möglichkeiten daran gearbeitet, den Kellercharakter herauszubekommen“, so Praxisinhaberin Claudia Schuchardt.

Für alle Altersklassen

Dass ihr das gelungen ist, zeigen nicht nur die großen Fenster, die Tageslicht in den Übungsraum scheinen lassen, in dem gerade fünf Teilnehmer gemeinsam mit Kursleiterin Irina Scherle ein Langhanteltraining absolvieren. Auch der eigene Eingangsbereich an der Hinterseite des Hauses, sowie die Erreichbarkeit per Fahrstuhl für alle Hausbewohner sprechen für sich.

„Wir haben für alle Altersklassen Angebote dabei“, erklärt Sandra Brockmeyer, die heute am Eingangstresen der Gruppenkursräume für die Beratung neuer wie auch bestehender Kunden zuständig ist. Ursula Rolfes und Beatrix Bednarz haben sich gerade für die Teilnahme an den neuen Kursen angemeldet und stoßen mit einem Fruchtsmoothie auf die Erweiterung an. Sie freuen sich, so ein Angebot vor der Haustür in Merzen zu haben.

Auch von der Krankenkasse bezahlt

Körpertrainingsmethode Pilates, Senioren Fit, Vitality, Langhantel, Rückenfit für Kinder ab neun Jahren, Step Aerobioc, Bauch-Beine-Po und Männerfit – das sind unter anderem neben physiotherapeutischen Leistungen Kursangebote, die im Merzener Dorfgemeinschaftshaus unter Regie von Physio … plus vorgehalten und zum Teil auch von der Krankenkasse bezahlt werden. Seit dem 1. Juli 2017 betreibt Claudia Schuchardt ihre Physiotherapiepraxis und ist mit ihrem mittlerweile zehnköpfigen Team auf nun fast 350 Quadratmetern im Einsatz.