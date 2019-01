Fürstenau/Berge. Es dauert nur noch ein paar Wochen. Dann eröffnet Orthopädieschuhmachermeister Heiner Rocho in Fürstenau an der Großen Straße sein neues Fachgeschäft. Er sieht an diesem Standort gute Perspektiven für die Zukunft. Bisher waren dort die Firma „Baustoffpiraten“ ansässig.

„Wir haben uns in Fürstenau innerhalb der vergangenen drei Jahre etabliert und hatten nun die Möglichkeit, ein Ladenlokal an der Großen Straße zu bekommen. Das richten wir jetzt ein“, so Heiner Rocho. Das bisherige Geschäft „An den Schanzen“, das Heiner Rocho vor drei Jahren übernommen hatte, verfügte lediglich über eine Fläche von rund 100 Quadratmetern. Es habe vor allem an Lagerkapazität gefehlt, erklärte Heiner Rocho. Auch habe nicht das die gesamte Palette eines Orthopädieschuhhauses präsentiert werden können. „Wir konnten uns An den Schanzen nicht so präsentieren, wie wir es uns vorgestellt haben“, so der Berger Schuhmachermeister. Auch sei die neue Lage an der Großen Straße deutlich zentraler.

Mit Maßraum und 3D-Scanner

An der Großen Straße stehen dem traditionsreichen Orthopädieschuhhaus nun insgesamt über 400 Quadratmeter zur Verfügung. Davon sind 200 Quadratmeter als Verkaufsfläche vorgesehen. Zudem gibt nun ausreichend Lagerflächen im hinteren Bereich des Geschäftes. Weiterhin wird es im Geschäft einen Maßraum mit einem 3D-Scanner geben, damit digital beispielsweise Kompressionsstrümpfe angemessen werden können. Auch ein Fußpflegebereich ist geplant. Weiterhin werden Büroräume und eine behindertengerechte Toilette geschaffen.

Auch Sport- und Kinderschuhe

Die Rückbauarbeiten sind inzwischen abgeschlossen. In den nächsten Tagen geht es nun mit dem Ausbau zum Schuhhaus los. Wenn alles fertig ist, werden neben den orthopädischen Angeboten auch Damen- und Herrenschule sowie Sport- und Kinderschuhe erhältlich sein. Überdies wird Heiner Rocho zusätzliche Arbeitsplätze im Betrieb schaffen. Im Geschäft An den Schanzen läuft unterdessen wegen des anstehenden Umzuges ein Räumungsverkauf.

„Baustoffpiraten„ mit neuen Inhabern

Ein Dank von Heiner Rocho ging an die Brüder Michael und Andreas Steven, die bereit waren, ihre Immobilie zu verkaufen. Darüber habe er sich gefreut, so Heiner Rocho. Er hat erhebliche Mittel in die Hand genommen, um sein Unternehmen auch in Fürstenau weiterzuentwickeln. Im Berger Orthopädieschuhhaus hat er im vergangenen Jahr unter anderem erst die Werkstatt ausgebaut. Überdies betreibt Heiner Rocho in Nortrup eine weitere Filiale.

Die Firma Baustoffpiraten haben die Brüder Michael und Andreas Steven übrigens ebenfalls verkauft. Neue Inhaber sind Vitali Rein und Christian Heißner, die das Geschäft an der Osnabrücker Straße 25 weiter betreiben.