Berge. s wird eines der großen Bauprojekte der katholischen Kirchengemeinde Berge. Das Jugendheim soll komplett umgebaut werden. Die Planungen sind im Gang. Wann der Startschuss für die Bauarbeiten fällt, steht aber noch nicht fest.

Die Renovierung des Jugendheimes beschäftigt die Kirchengemeinde bereits seit einigen Jahren. Das Gebäude, das von kirchlichen Gruppen genutzt wird, ist in die Jahre gekommen. Die Energiekosten sind hoch, die Raumaufteilung ist nicht mehr passend. Auch sonst besteht Sanierungsbedarf. Was also tun? In der Vergangenheit gab es eine Reihe von Überlegungen – angefangen von einem Neubau auf dem Gelände der St. Servatiuskirche bis hin zu einer Verbindung zum angrenzenden St. Servatiusheim. Inzwischen steht aber fest, dass nur eine grundlegende Sanierung des Jugendheimes in Frage kommt, das 1914 vom Berger Jugendverein gebaut und vier Jahre später von der katholischen Kirchengemeinde gekauft worden ist.

Wir der Haupteingang verlegt?

Wie der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Franz Escher, berichtet, hat ein Planungsausschuss – bestehend aus Mitgliedern des Pfarrgemeinderates, der KFD und des Kirchenvorstandes – in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Bohmann aus Berge erste Ideen für einen Umbau entwickelt. So sei unter anderem geplant, den Eingang zum Jugendheim, der sich derzeit seitlich zur Hauptstraße befindet und nur über mehrere Stufen erreichbar sei, ebenerdig zentral direkt zur Hauptstraße hin zu verlegen. Dann könne auch der sich dort befindliche behindertengerechte Aufgang verschwinden, der ohnehin einem Provisorium gleiche. Der alte Haupteingang könne dann eventuell verschlossen werden. Im Gebäude selbst ist unter anderem angedacht, die Küche zu vergrößern. Außerdem könnten auf der Bühne Gruppenräume oder Büros entstehen.

Heizung vom Keller in das Erdgeschoss

Überdies sei eine Erneuerung der Elektrik und der Heizung vorgesehen, die vom Keller ins Erdgeschoss verlegt werden könnte, so Franz Escher. Der Jugendkeller wiederum solle an Ort und Stelle bleiben, aber einen separaten Eingang erhalten.

Wenn tatsächlich planerisch alles festgezurrt sei, dann werde das Projekt den Gemeindegliedern nach einem Sonntagsgottesdienst vorgestellt, so Franz Escher. Ob die Bauarbeiten noch in diesem Jahr beginnen könnten, sei noch ungewiss. Es könne auch 2020 werden.

An der Finanzierung des Vorhabens wird sich das Bistum Osnabrück beteiligen. Die restlichen Kosten wird die Kirchengemeinde tragen müssen. Unter anderem ist vorgesehen, den Erlös aus dem Verkauf des Pfarrgebäudes im vergangenen Jahr in die Renovierung des Jugendheimes zu stecken. Die Summe werde aber allein nicht reichen, so Franz Escher.

Bücherei zieht um

Auch sonst wird es in der Kirchengemeinde Veränderungen geben. Wenn der St.-Servatius-Kindergarten umgebaut ist, wird dort auch die Bücherei einziehen, die bisher im St. Servatiusheim untergebracht ist. Dort befindet sich nach dem Verkauf des Pfarrhauses derzeit das Pfarrbüro. Das wiederum könnte später einmal in das renovierte Jugendheim umziehen. Ob es so kommt, werden die Planungen zeigen.