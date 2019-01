Fürstenau. Bei starkem Regen gleicht die Straße „Am Pottebruch“ in Fürstenau derzeit einer schlammigen Seenlandschaft. Es handelt sich aber gleichwohl nicht um eine Offroad-Strecke des Freizeit- und Ferienparks Fürsten Forest. Warum wird die Straße nicht erneuert?

Das ist eine Frage, die sich auch Anwohner wie Ryszard Kaczmarcyk stellen. Der schlechte Zustand der Straße sei inzwischen ein Problem, schreibt er in einer E-Mail an die Redaktion. Er wünscht sich, dass die Stadtverwaltung Abhilfe schafft und die Straße möglichst schnell auf Vordermann bringt. Passiert sei aber bisher noch nichts.

Straßenführung wird geändert

Dass auf der Straße „Am Pottebruch“ nicht gut Auto fahren ist, bestreitet die Stadtverwaltung nicht. Die Strecke sei tatsächlich nicht in einem guten Zustand, sagt die zuständige Fachbereichsleiterin Monika Kolosser, schickt dann das Stichwort „Meurer-Erweiterung“ hinterher.

Das Unternehmen grenzt an das kleine Wohngebiet, in dem auch Ryszard Kaczmarcyk lebt, direkt an. Die Stadt möchte dem Unternehmen nun Möglichkeiten geben, sich zu erweitern. Dafür soll unter anderem auch die Straßenführung teilweise geändert werden, um südlich des bestehenden Betriebes entlang der Settruper Straße (Landstraße 72) eine zusammenhängende neue Gewerbefläche mit einer Größe von knapp 8,8 Hektar für eine mögliche Erweiterung des Unternehmens zu schaffen. Der Bebauungsplan befindet sich allerdings derzeit in der Aufstellung und ist mithin noch nicht rechtsverbindlich, wie Monika Kolosser erklärt.

Reparaturarbeiten geplant

Jetzt mit Straßenbauarbeiten zu beginnen, die möglicherweise 2020 wegen geänderter Planungen wieder Makulatur sind, macht aus Sicht der Stadtverwaltung derzeit keinen Sinn. Gleichwohl will die Kommune nicht völlig untätig bleiben und im Rahmen der Unterhaltung zumindest Reparaturarbeiten vornehmen, so Monika Kolosser.