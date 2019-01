lucj Hollenstede/Heredia. Die Hollenstederin Luca-Luisa Johannemann ist am 20. August mit 15 jungen Leuten aus Deutschland von Amsterdam aus für ein Jahr nach Costa Rica geflogen, um dort einen Freiwilligendienst in einem ökologischen Projekt zu leisten. Hier der zweite Bericht vor ihr.

Eine weiterer Monate sind vergangen, und es gibt aus Costa Rica wieder viel zu erzählen. Inzwischen habe ich seit meiner Abreise aus Hollenstede viele wunderschöne Orte gesehen. Zusammen mit meiner Gastschwester und einer Freundin bin ich zum Beispiel nach Puntarenas an die Küste gefahren. Bei einer Bootstour konnten wir dort Delfine im offenen Meer bewundern. Ein weiteres Ausflugsziel von einigen Mitfreiwilligen der Organisation ACI und mir war der Nationalpark Manuel Antonio. Wir nahmen uns ein Wochenende Zeit und fuhren gemeinsam mit dem Bus zu unserem Hostel. Es lag direkt am Strand und auch nah am Nationalpark. Wir konnten Kapuzineraffen, Faultiere, Waschbären, jede Menge Vögel und Insekten und natürlich die faszinierende Natur bestaunen. Außerdem haben wir einen der schönsten Strände, die ich je gesehen habe besucht und sind dort im Meer geschwommen. Auf seine Sachen sollte währenddessen gut aufpassen, da die süßen kleinen Äffchen sehr gerne Dinge stehlen und schon sehr raffinierte Methoden zum Öffnen von Rucksäcken entwickelt haben.

Von Stromleitung verletzte Faultiere

Auch die Karibikküste Costa Ricas habe ich bereits besucht. Zusammen mit Freunden fuhr ich sechs Stunden mit dem Bus nach Puerto Viejo. Von dort aus unternahmen wir eine Fahrradtour entlang der Küste und machten einige Stopps. Unser erster Halt war eine Auffangstation für verletzte Tiere. Darunter waren zum Beispiel Faultiere, die von Stromleitungen verletzt wurden, oder aber wilde Tiere, die als Haustiere gehalten und dann wieder ausgesetzt wurden. Sie haben ihre Scheu vor dem Menschen verloren und sind daher nicht mehr fähig, alleine in der Wildnis zu überleben. Die Station versorgt die Tiere und kümmert sich um sie, bis sie bestenfalls wieder ausgewildert werden können. Nach diesem Aufenthalt fuhren wir weiter nach Manzanillo, wo wir dann schwimmen und essen gingen. Auf der Rückfahrt haben wir noch in Punta Uva, an einem weiteren Strand angehalten.

Völlig andere Lautstärke

Ich war aber nicht nur Reisen, sondern habe auch viel Zeit in meinem ökologischen Projekt und mit meiner Familie verbracht. Hier bin ich in eine neue Kultur eingetaucht. Nicht nur wegen der völlig anderen Lautstärke, die hier im Haus herrscht, oder wegen der spanischen Musik, die fast immer läuft, sondern auch wegen des Essens. Neben dem Nationalgericht Gallo Pinto, das aus Reis und Bohnen besteht und oft mit Fleisch, Fisch, Ei und Kochbanane serviert wird, gibt es sehr viele exotische Früchte, wie Cas, Jocote, Guayaba, Mamon Chino, Tamarindo und Granadillo. Sehr beliebt sind die Säfte aus den Früchten, die viele Ticos – wie sich die Einheimischen nennen – zu Hause selbst machen. Im Gegenzug habe ich für meine Familie und Arbeitskollegen Brezel gebacken, um ihnen ein typisches deutsches Gebäck zu zeigen.

Schmetterlingsgarten renoviert

Bei der Arbeit im Inbio-Park haben wir an der Renovierung des Schmetterlingsgartens gearbeitet, der nun fertig ist und schon wieder von vier Schmetterlingsarten bewohnt wird. Außerdem besuche ich einmal die Woche ein Treffen meiner Organisation, wo Vorträge oder Spielabende stattfinden. Hier treffen sich sowohl Freiwillige als auch Ticos.

Im vergangenen Monat habe ich außerdem eine längere Reise nach Panama unternommen – organisiert von meiner Organisation. Die Tour hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir sind durch den Mangrovenwald gefahren, haben eine Höhlenbesichtigung gemacht, bei der das Wasser irgendwann so tief wurde, dass wir unsere Rucksäcke ablegen und schwimmen mussten und zudem waren wir am Playa de Las Estrellas, an dem es riesige Seesterne gab.

Einfach nur das pure Leben

Trotz der Temperaturen ist auch hier Weihnachtsstimmung aufgekommen, da der fehlende Schnee mit einer Übermenge an Weihnachtsdekoration ausgeglichen wurde. An jeder Ecke gab es Weihnachtsschmuck zu kaufen und viele Häuser und ganze Straßen sind mit Lichterketten und sogar Schneemännern verziert. Auch einen Tannenbaum haben wir schon geschmückt. Kurz und gut: Ich kann es nur noch einmal bestätigen: Costa Rica ist das pure Leben - Pura Vida.