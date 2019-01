Fürstenau. Bisher gab es kein Foto vom ersten Ortsbrandmeister der Feuerwehr Fürstenau, die 1887 gegründet worden ist. Auf Umwegen ist nun ein Bild von Münster nach Fürstenau zur Feuerwehr gelangt. Damit schließt sich eine weitere geschichtliche Lücke. Eine offene Frage bleibt aber noch.

Sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, den Geschichten früherer Zeit nachzuspüren, ist immer wieder interessant. Das gilt auch für das Feuerwehrwesen – zum Beispiel in Fürstenau. Zu den Feuerwehrleuten der ersten Stunde gehörten 1887 bei der Gründung am 21. September im Pöppeschen Lokal am Markt – heute Hotel am Markt – neben Kantor Friedrich Wömpner als stellvertretender Hauptmann, Wilhelm Witte als Schriftlicher sowie weiteren 35 Männer eben auch Amtsrichter Hoogklimmer als Hauptmann beziehungsweise als erster Ortsbrandmeister, wie es heute heißt.

Von Münster über Umwege nach Fürstenau

All das lässt sich natürlich in der Chronik nachlesen, die die Fürstenauer Feuerwehr vor einigen Jahren anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens herausgegeben hat. Auch findet sich dort eine Liste aller Ortsbrandmeister. Allerdings war sie bisher nicht vollständig, denn zwei Angaben fehlen. Zum einen gab es kein Bild von Amtsrichter Hoogklimmer und zum anderen ist dessen Vorname nicht bekannt.

Auf Umwegen gelangte nun ein Bild von Münster aus nach Fürstenau. Es war im Besitz von Joachim Brandt, auch Autor im Heimatjahrbuch des Kreisheimatbund Bersenbrück und des Heimatbund Osnabrücker Land. Es zeigt einen seiner Vorfahren, und zwar den Arzt Fritz Brandt, der in Fürstenau wirkte und um 1885 dem Kriegerverein vorsaß. Auf diesem Bild sind in der Mitte der ersten Reihe links neben Brandt der Apotheker Rump, der Amtsrichter Hoogklimmer und der Postverwalter Berger sowie rechts neben Brandt Bürgermeister Johann Hermann Bernhard Vahrenhorst sowie ein Gerichtsschreiber und ein Gerichtsdiener abgebildet, wie inzwischen bekannt ist.

Noch eine offene Frage

Der Medienpark in Ankum machte nun anhand des Gruppenbildes eine Porträtaufnahme von Amtsrichter Hoogklimmer. Das wiederum übergab nun der Archivar des Fürstenauer Feuerwehr, Jürgen Schwietert, an den amtierenden Ortsbrandmeister Gunnar Tetzlaff und dessen Stellvertreter Carsten Knocke. Die beiden freuten sich, nun die Ortsbrandmeistergalerie im Eingangsbereich des Fürstenauer Feuerwehrhauses vervollständigen zu können.

Eine Frage ist nun aber noch offen: Wie hieß der Amtsrichter Hoogklimmer mit Vornamen? Wer hier Informationen und Hinweise parat hat, kann sich bei Jürgen Schwietert melden, Telefon: 05901/1459.