Die Schülerfirma Meet and Eat engagiert sich für den ASB-Wünschewagen. Katja Blessing nahmeine Spende von Schülerfirmenchefin Hanna Augustin (Mitte) entgegen.Foto: Oberschule Berge

Berge. Am Jahresende spendet die Schülerfirma Meet and Eat der Oberschule am Sonnenberg in Berge stets für eine soziale Einrichtung. Dieses Jahr wurde der Arbeitersamariterbund (ASB) mit seinem Projekt Wünschewagen bedacht.