Bippen. Wie schnell die schöne Zeit des Advents mit seinen Weihnachtsmärkten doch zu Ende gegangen ist. Mit viel Liebe zur Sachen und Engagement trotzt Bippen dem verregneten vierten Adventswochenende einen letzten Höhepunkt ab. Am Samstag beging der Ort seinen 35. Weihnachtsmarkt.

Zahlreiche Vereine waren wieder dabei, boten handgemachte Spezialitäten an und informierten über ihre Arbeit. In strömenden Regen hatte die Werbegemeinschaft eine ansehnliche Budenstadt auf dem Dorfplatz aufgebaut. Der Zwischenräume zwischen den Buden wurden überdacht für Stände und Unterstellmöglichkeiten.

„In diesem Jahr ist es uns nicht gelungen, die Kontakte zu Petrus so zu nutzen, dass wir eine weiße Weihnacht bekommen“, bedauert Bürgermeister Helmut Tolsdorf. Das habe Fürstenau für seinen Weihnachtsmarkt hinbekommen, oder? „Von daher ist es schön, dass in der Samtgemeinde ein weißer Weihnachtsmarkt war. Damit sind wir an dieser Stelle auch gut aufgestellt“, kontert Tolsdorf trocken den geistvoll gemeinten Zwischenruf.

Es hat aufgehört zu regnen

Der Bürgermeister dankte der Werbegemeinschaft, ihr sei es gelungen wieder einen tollen Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen. Mit diesem habe sie für fünf Stunden Geselligkeit, Spaß und Unterhaltung gesorgt.

Auch den beteiligten Verein sprach Tolsdorf Lob und Anerkennung aus. Auch sie würden sich hier engagieren, über ihre Arbeit informieren und zum Gelingen des Marktes beitragen.

„Wir trotzen dem Wetter. Es hat aufgehört zu regnen nach drei Tagen Sturm und Unbilden. Wir werden gleich versuchen, die weit über 250 Preise an den Mann zu bringen“, sagt Dietmar Plagge, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft.

Der Weihnachtsmarkt wurde mit Liedbeiträgen der Kindertagesstätte Bippen, begleitet von Bettina Beste an der Gitarre und der Maiburggrundschule eröffnet. Danach herrschte reges Treiben auf dem Dorfplatz. Gegen Abend begann die große Verlosung, bei der zahlreiche wertvolle Preise vergeben wurden. Nach Einbruch der Dunkelheit kam dann der Weihnachtsmann und verteilte kleine Gaben an die Jüngsten.

Die Kinder hatten auch ihren Spaß auf einem kleinen Karussell gleich neben der großen Weihnachtsmarkttanne. In geselliger Runde am Feuerkorb, bei Glühwein oder anderen befeuernden Tränken und deftigen Delikatessen klang der Bippener Weihnachtsmarkt gemütlich aus.