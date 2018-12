Bippen. Der Haushalt für 2019 stand neben einigen Beschlüssen im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Rates der Gemeinde Bippen. Ein Überblick.

Haushalt: Den Entwurf für den Haushalt 2019 stellte Kämmerin Elisabeth Moormann von der Samtgemeinde Fürstenau vor. Ein Überschuss von gut 80.000 Euro ergibt sich demnach aus den Erträgen von 2,61 Millionen Euro gegenüber den Aufwendungen von 2, 53 Millionen Euro. Mit 2,1 Millionen Euro sind Steuern die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde, davon werden allerdings Umlagen an die Samtgemeinde und den Landkreis als sogenannte Transferaufwendungen in Höhe von 1,8 Millionen Euro weiter gegeben. Im Finanzhaushalt stehen 2,75 Millionen Euro an Einzahlung 2,62 Millionen Euro Auszahlung gegenüber, das ergibt einen Finanzmittelbestand von rund 125.000 Euro. Dies ermöglicht eine Kredittilgung von 11.000 Euro, eine Neuaufnahme von Krediten ist nicht geplant, wie Elisabeth Moormann dem Rat erläuterte. An Investitionen sind für 2019 nach dem derzeitigen Stand rund 250.000 Euro für die neue Turnhalle geplant, Zuweisungen durch die Samtgemeinde und mögliche Fördermittel, die fließen könnten, sind noch nicht eingerechnet. Weitere 100.000 Euro sind für den Erwerb von Grundstücken vorgesehen.

Wasserverband plant Bauarbeiten

Straßenausbau: Die Oberflächenentwässerung in einigen Bippener Straßen muss neu strukturiert werden. Über die anstehenden Baumaßnahmen und die notwendigen Finanzierungen wird die Gemeinde Bippen mit den Anwohnern ebenso wie mit dem Wasserverband Bersenbrück im Detail besprechen, so der Beschluss des Rates.

Straßenbenennung: Durch die neu angelegte Verbindung von der Berger Straße zur Schockländer Straße ergeben sich Veränderungen im Straßenverlauf zum Hallweg. Die neue Straße vom Hallweg zur Schockländer Straße wird zukünftig Alte Draufel heißen, wie der Gemeinderat beschloss. Die Verkehrsführung des Hallwegs von Nyenhuis zur Berger Straße wird über eine abknickende Vorfahrt sichergestellt und durch entsprechende Beschilderung geregelt.

Der Name Alte Draufel entstammt zwar einem alten Katastereintrag, die genaue Bedeutung muss aber noch geklärt werden. Das Wort Draufel wird in mittel- und süddeutschen Gegenden dialektisch für Maurerkelle verwendet, hat aber hier wahrscheinlich eine andere Grundlage, wie es in der Ratssitzung hieß.